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Pensaban que era una chica: así es la voz que ha confundido a los coaches

Enrique ha sorprendido a todos interpretando ‘O mio babbino caro’ con una espectacular voz lírica en el escenario de La Voz.

Pensaban que era una chica: así es la voz que ha confundido a los coaches

Pensaban que era una chica: así es la voz que ha confundido a los coaches

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Celia Gil
Celia Gil
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El segundo artista en llegar a La Voz es Enrique, que viene a las Audiciones a ciegas dispuesto a mostrar todo su potencial con ‘O mio babbino caro’. El talent ha apostado por la lírica y su voz ha conseguido dejar impresionados a los coaches desde las primeras notas.

“Hay que darle”, decía Melendi durante su actuación. El asturiano no ha querido dejar escapar la oportunidad y ha pulsado el botón convencido de que Enrique tenía que continuar dentro del programa.

Mika ha pensado lo mismo y ha pulsado en el último segundo. El coach se ha llevado, además, una gran sorpresa al darse la vuelta: durante toda la actuación había pensado que detrás de esa voz había una mujer: “¿Cómo no vas a estar en La Voz con esa voz?”, ha dicho completamente impresionado.

Con Melendi y Mika dispuestos a llevárselo a sus equipos, Enrique ha tenido que tomar una complicada decisión. Finalmente, el talent ha elegido a Melendi para continuar su aventura en La Voz.

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