Carlos conquista a los cuatro coaches y Mika apuesta por él: “No tengo opción”

Carlos se ha atrevido con uno de los grandes clásicos de Queen, ‘Bohemian Rhapsody’, para intentar conquistar a los coaches de La Voz: “Es muy peligrosa esta canción”, ha advertido Mika nada más reconocer el tema.

Melendi ha sido el primero en confiar en su voz y no ha tardado en pulsar el botón. Poco después, Mika, Lola Índigo y Pablo López han seguido sus pasos consiguiendo Carlos un pleno en su Audición a ciegas.

Pero apenas ha dado tiempo a luchar por el talent. Mika ha pulsado el megabloqueo y ha dejado fuera de juego a sus tres compañeros: “Tengo que usar todas las armas, no tengo opción”, ha asegurado el coach.

La jugada ha pillado completamente desprevenidos al resto: “No hemos podido reaccionar”, ha reconocido Pablo López. Con el megabloqueo, Carlos se convierte directamente en nuevo miembro del equipo de Mika. ¡Enhorabuena!