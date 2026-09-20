Canta en lengua de signos para sus padres sordos: la lección de inclusión de Leticia en La Voz

Esta edición de La Voz ha comenzado con todo lo alto con grandísimas actuaciones en su primera noche de Audiciones a ciegas. Sin embargo, Leticia se ha robado todos los focos cuando ha cantado sobre el escenario ‘Ojalá’ de María Escarmiento.

No solo por su voz, que ha conseguido que Mika y Pablo López giren su sillón por ella, sino por un detalle que ha tenido la joven artista que nos ha encandilado a todos.

Durante el minuto y medio que ha durado la Audición a ciegas, Leticia ha cantado mientras signaba la canción para que sus padres, ambos sordos, disfrutasen de ella.

Es más, después de la canción ha seguido hablando sobre el escenario con los coaches, explicando por qué ha cantado mientras signaba, dando aún más visibilidad al lenguaje de signos, emocionando a sus padres detrás del escenario y a los coaches.

Sin duda, Leticia nos ha dado un momentazo inédito en La Voz. ¿Seguirá signando sus canciones en las siguientes fases del programa? ¡Dale al play y no te pierdas este momento tan emotivo!