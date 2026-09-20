Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | Audiciones

Canta en lengua de signos para sus padres sordos: la lección de inclusión de Leticia en La Voz

La talent ha sorprendido al usar la lengua de signos durante su Audición a ciegas para que sus padres puedan disfrutar de la canción.

Leticia, talent de La Voz

Publicidad

Julián López
Julián López
Publicado:

Esta edición de La Voz ha comenzado con todo lo alto con grandísimas actuaciones en su primera noche de Audiciones a ciegas. Sin embargo, Leticia se ha robado todos los focos cuando ha cantado sobre el escenario ‘Ojalá’ de María Escarmiento.

Leticia emociona cantando en lengua de signos en La Voz: "Quiero que mis padres lo disfruten"

No solo por su voz, que ha conseguido que Mika y Pablo López giren su sillón por ella, sino por un detalle que ha tenido la joven artista que nos ha encandilado a todos.

Durante el minuto y medio que ha durado la Audición a ciegas, Leticia ha cantado mientras signaba la canción para que sus padres, ambos sordos, disfrutasen de ella.

Es más, después de la canción ha seguido hablando sobre el escenario con los coaches, explicando por qué ha cantado mientras signaba, dando aún más visibilidad al lenguaje de signos, emocionando a sus padres detrás del escenario y a los coaches.

Sin duda, Leticia nos ha dado un momentazo inédito en La Voz. ¿Seguirá signando sus canciones en las siguientes fases del programa? ¡Dale al play y no te pierdas este momento tan emotivo!

La Voz estrena temporada como líder absoluto de la noche del viernes

La Voz estrena temporada como líder absoluto de la noche del viernes

Antena 3 » Programas » La Voz

Publicidad

Programas

Leticia, talent de La Voz

Canta en lengua de signos para sus padres sordos: la lección de inclusión de Leticia en La Voz

Lola Índigo se rinde ante Charlotte tras su megabloqueo: “Eres lo mejor que he visto en La Voz”

Lola Índigo se rinde ante Charlotte tras su megabloqueo: “Eres lo mejor que he visto en La Voz”

Nutriman

La apariencia sí importa: Nutriman desvela la información que puede darte el color de las bandejas de carne

Santiago Urrialde recuerda su encuentro con Sylvester Stallone: así nació una de sus imitaciones más recordadas de Rambo
SORPRESA

Santiago Urrialde recuerda su encuentro con Sylvester Stallone: así nació una de sus imitaciones más recordadas de Rambo

Julio Iglesias Jr. y Tamara Falcó
¿Te lo imaginas?

“Dormíamos todos en el suelo”: el detalle de la Navidad de los Preysler que han destapado Tamara Falcó y Julio Iglesias Jr.

Jorge Fernández en La ruleta de la suerte
¿ESPERARÍAS?

Esta es la larga lista de espera para poder participar en La ruleta de la suerte: “No se lo creen”

María ha visitado por fin el plató de La ruleta de la suerte y, en su presentación, ha revelado cuánto tiempo lleva esperando este momento.

Paula Leitón revela su estricta dieta
ASI LO CUENTA

¿Cuál es la alimentación de una campeona olímpica de waterpolo?: Paula Leitón revela su estricta dieta

Ganar una medalla de oro en el waterpolo es una misión al alcance de muy pocos. Paula Leitón logró alcanzar la cima en este deporte y, para ello, ha tenido que dejarse la piel en cada faceta de su vida.

Mika improvisa una desternillante canción para conquistar a Mónica… ¡pero ella le rechaza!

Mika improvisa una desternillante canción para conquistar a Mónica… ¡pero ella le rechaza!

"La que manda soy yo": el desternillante pique estilístico entre Nuria Roca y Juan del Val

"La que manda soy yo": el desternillante pique estilístico entre Nuria Roca y Juan del Val

Eva Arguiñano y Karlos Arguiñano

5 formas distintas de hacer mousse con las recetas de Karlos Arguiñano

Publicidad