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Irene regresa a La Voz y desata la locura: dos superbloqueos y una Lola Índigo emocionada

Tras su paso por La Voz Kids, Irene ha regresado con su interpretación de ‘Envidia’, de Nathy Peluso, un tema con el que se ha llevado un espectacular pleno en La Voz.

Irene regresa a La Voz y desata la locura: dos superbloqueos y una Lola Índigo emocionada

Irene regresa a La Voz y desata la locura: dos superbloqueos y una Lola Índigo emocionada

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Celia Gil
Celia Gil
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Irene ya sabe lo que significa pisar el escenario de La Voz. La talent fue finalista de La Voz Kids en el equipo de David Bisbal y ahora ha regresado para intentar conquistar a los coaches en la versión de adultos.

Para su Audición a ciegas ha elegido ‘Envidia’, de Nathy Peluso, y desde las primeras notas ha conseguido poner la piel de gallina. Lola Índigo se ha emocionado durante la actuación, pero la batalla entre los coaches no ha tardado en comenzar.

Pablo López ha superbloqueado a Melendi y, acto seguido, Lola Índigo ha respondido superbloqueando al malagueño: “Me los quería cargar a todos”, ha asegurado Lola tras sacar todas sus armas para luchar por Irene.

Pablo ha explicado el motivo de su movimiento: “He visto que Melendi iba a megabloquear”, ha señalado. Mika, por su parte, se ha rendido ante la interpretación de la talent: “Una actuación que hace que se te olvide la competición”.

Después de revolucionar que ha causado la talent y emocionar a los coaches, Irene ha tomado su decisión y ha elegido a Lola Índigo para continuar su aventura en La Voz.

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