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De la canción de los coaches al primer megabloqueo: los 5 momentazos del estreno de La Voz

La Voz ha arrancado por todo lo alto. Las primeras Audiciones a ciegas nos han dejado actuaciones inolvidables, mucha emoción y una auténtica guerra entre los coaches. ¡Vota por tu momento favorito!

De la canción de los coaches al primer megabloqueo: los 5 momentazos del estreno de La Voz

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Celia Gil
Celia Gil
Publicado:

La nueva edición de La Voz ya está en marcha y lo ha hecho demostrando que todo puede pasar sobre el escenario. Melendi, Mika, Pablo López y Lola Índigo han comenzado su búsqueda de las mejores voces del país en una primera noche cargada de sorpresas.

Megabloqueos, superbloqueos, sueños cumplidos y hasta el primer Llego y canto de la temporada. Este es nuestro ranking de momentazos... ¡Vota por tu favorito!

Antena 3 » Programas » La Voz

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