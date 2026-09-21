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De la canción de los coaches al primer megabloqueo: los 5 momentazos del estreno de La Voz
La Voz ha arrancado por todo lo alto. Las primeras Audiciones a ciegas nos han dejado actuaciones inolvidables, mucha emoción y una auténtica guerra entre los coaches. ¡Vota por tu momento favorito!
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La nueva edición de La Voz ya está en marcha y lo ha hecho demostrando que todo puede pasar sobre el escenario. Melendi, Mika, Pablo López y Lola Índigo han comenzado su búsqueda de las mejores voces del país en una primera noche cargada de sorpresas.
Megabloqueos, superbloqueos, sueños cumplidos y hasta el primer Llego y canto de la temporada. Este es nuestro ranking de momentazos... ¡Vota por tu favorito!
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