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La delicada voz de Paz conquista La Voz y provoca la lucha de Pablo López y Mika

Paz ha interpretado ‘Fuentes de Ortiz’ en las Audiciones de La Voz, una preciosa versión con la que ha conquistado a los dos coaches.

La delicada voz de Paz conquista La Voz y provoca la lucha de Pablo López y Mika

La delicada voz de Paz conquista La Voz y provoca la lucha de Pablo López y Mika

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Celia Gil
Celia Gil
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Después de recibir en la pasada gala la sorprendente noticia de que está en las Audiciones a ciegas, Paz por fin se sube al escenario de La Voz. La talent se sienta al piano para interpretar ‘Fuentes de Ortiz’ y crea magia desde las primeras notas.

Su voz ha conquistado a Pablo López y Mika, que no dudan en darse la vuelta: “Tiene cosas bonitas”, reconocía Melendi mientras disfruta de su actuación desde el sillón.

A pesar de no haberse girado, Melendi le ha querido dedicar unas palabras: “Eres maravillosa”. Mientras que Pablo empezaba su discurso: “Estabas siendo muy fiel a la canción, te has abrazado a ella. Me encantaría hacer un camino contigo”, aseguraba el malagueño intentando convencerla.

Finalmente, Paz toma una decisión y ha elegido a Pablo López para continuar su aventura en La Voz. ¡Bienvenida!

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