Una conexión muy especial con uno de los coaches de La Voz: “Tienes sensibilidad”

Susi ha llegado a las Audiciones a ciegas con ‘Waiting Room’ y una voz muy personal que no ha tardado en llamar la atención de los coaches.

Mika y Pablo López han pulsado el botón y se han dado la vuelta dispuestos a luchar por la talent. Los dos han quedado cautivados por su sensibilidad y por la manera tan especial con la que ha interpretado la canción.

“Tienes una sensibilidad tan verdadera que no se puede negar”, ha asegurado Mika, completamente conquistado por su actuación. El coach ha confesado que ha sentido algo especial mientras la escuchaba: “Creo en la conexión entre seres humanos, y te estaba escuchando y te estaba sintiendo”.

Tras escuchar los argumentos de los dos coaches, Susi ha tomado su decisión. La talent ha elegido a Mika para continuar su aventura en La Voz, sumando una nueva voz muy personal a su equipo. ¡Impresionante!