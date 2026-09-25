Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Actuación | Audiciones

Una conexión muy especial con uno de los coaches de La Voz: “Tienes sensibilidad”

Susi ha conquistado a Mika y Pablo con su particular voz interpretando ‘Waiting Room’ en las Audiciones a ciegas de La Voz.

Una conexión muy especial con uno de los coaches de La Voz: “Tienes sensibilidad”

Una conexión muy especial con uno de los coaches de La Voz: “Tienes sensibilidad”

Publicidad

Celia Gil
Celia Gil
Publicado:

Susi ha llegado a las Audiciones a ciegas con ‘Waiting Room’ y una voz muy personal que no ha tardado en llamar la atención de los coaches.

Mika y Pablo López han pulsado el botón y se han dado la vuelta dispuestos a luchar por la talent. Los dos han quedado cautivados por su sensibilidad y por la manera tan especial con la que ha interpretado la canción.

“Tienes una sensibilidad tan verdadera que no se puede negar”, ha asegurado Mika, completamente conquistado por su actuación. El coach ha confesado que ha sentido algo especial mientras la escuchaba: “Creo en la conexión entre seres humanos, y te estaba escuchando y te estaba sintiendo”.

Tras escuchar los argumentos de los dos coaches, Susi ha tomado su decisión. La talent ha elegido a Mika para continuar su aventura en La Voz, sumando una nueva voz muy personal a su equipo. ¡Impresionante!

Mika improvisa una desternillante canción para conquistar a Mónica… ¡pero ella le rechaza!

Mika improvisa una desternillante canción para conquistar a Mónica… ¡pero ella le rechaza!

Antena 3 » Programas » La Voz

Publicidad

Programas

Una conexión muy especial con uno de los coaches de La Voz: “Tienes sensibilidad”

Una conexión muy especial con uno de los coaches de La Voz: “Tienes sensibilidad”

Carlos y Mika en La Voz

¡Mika sorprende con el superbloqueo para llevarse a Carlos!: sigue en directo las segundas Audiciones a ciegas de La Voz

El consejo de Mika a Emma tras no conseguir entrar en La Voz: “Tienes mucho talento”

El consejo de Mika a Emma tras no conseguir entrar en La Voz: “Tienes mucho talento”

Carlos conquista a los cuatro coaches y Mika apuesta por él: “No tengo opción”
Actuación | Audiciones

Carlos conquista a los cuatro coaches y Mika apuesta por él: “No tengo opción”

Aura canta por primera vez en público este tema de Extremoduro en La Voz
Actuación | Audiciones

Aura canta por primera vez en público este tema de Extremoduro en La Voz

Irene regresa a La Voz y desata la locura: dos superbloqueos y una Lola Índigo emocionada
Actuación | Audiciones

Irene regresa a La Voz y desata la locura: dos superbloqueos y una Lola Índigo emocionada

Tras su paso por La Voz Kids, Irene ha regresado con su interpretación de ‘Envidia’, de Nathy Peluso, un tema con el que se ha llevado un espectacular pleno en La Voz.

Pensaban que era una chica: así es la voz que ha confundido a los coaches
Actuación | Audiciones

Pensaban que era una chica: así es la voz que ha confundido a los coaches

Enrique ha sorprendido a todos interpretando ‘O mio babbino caro’ con una espectacular voz lírica en el escenario de La Voz.

La delicada voz de Paz conquista La Voz y provoca la lucha de Pablo López y Mika

La delicada voz de Paz conquista La Voz y provoca la lucha de Pablo López y Mika

¿La victoria más épica de la historia? David se impone a Moisés en AlaZ… ¡en el último segundo!

¿La victoria más épica de la historia? David se impone a Moisés en AlaZ… ¡en el último segundo!

Rocío Madrid muestra su lado más flamenco en La Pista: “¡Cómo canta!”

Rocío Madrid muestra su lado más flamenco en La Pista: “¡Cómo canta!”

Publicidad