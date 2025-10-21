Antena 3 LogoAntena3
“Perderte fue el mayor error de mi vida”: Timur se prepara para pedirle matrimonio a Bahar de nuevo

Timur está convencido de que ha llegado el momento de recuperar a Bahar. Atormentado por los recuerdos de sus 25 años juntos y aferrado a la idea de que es su destino, ha decidido volver a pedirle matrimonio.

En la soledad de su despacho, Timur ha abierto la caja que guarda el anillo. Se ha convencido a sí mismo de que "ha hecho el bien para ser recompensado" y que este es el momento de su gran jugada.

En su mente, ha recordado los 25 años que pasaron juntos. Los buenos momentos, como el día en que se prometieron un "por siempre jamás", y también su propia confesión, reconociendo que ella siempre fue el pilar de la familia.

Con la decisión tomada, se prepara para la pedida de mano, convencido de que la esperanza no está perdida: “Perderte fue el mayor error de mi vida”.

Pero mientras Timur se aferra al pasado, la realidad es muy diferente. A pesar de los consejos de Cagla, Bahar sigue sin poder sacar a Evren de su cabeza. ¿Aceptará Bahar volver con el hombre que le rompió el corazón en el pasado o seguirá luchando por un amor que, ahora mismo, parece imposible?

