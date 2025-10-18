A un paso del cierre: los equipos se perfilan en la penúltima noche de Audiciones de La Voz

La gala deja a los coaches con sus equipos casi completos. Los coaches siguen demostrando que, a pesar de estar en un momento complicado, se guían

Las Audiciones a ciegas de La Voz llegan a su fase decisiva. La quinta gala estuvo marcada por la emoción, las estrategias y la búsqueda de las últimas voces que completarán los equipos.

Los coaches Malú, Pablo López, Mika y Sebastián Yatra vivieron una noche llena de talento, con momentos de tensión, risas y actuaciones que dejaron huella.

Con los equipos casi cerrados, cada pulsación se vuelve clave y cada decisión, definitiva. Los cuatro coaches apuran sus últimas oportunidades para construir el equipo perfecto y competir por el título de la mejor voz del país.

Equipo Malú: a un paso del cierre

Malú se consolida como la coach más adelantada de la edición tras sumar dos nuevas voces en esta gala. Su instinto musical volvió a ser determinante para detectar el talento y sumar artistas con gran proyección a su equipo.

Con Moisés cantando por Niña Pastori y el fado portugués de Diva, la madrileña se queda a solo un cupo de cerrar su equipo, posicionándose como una de las grandes favoritas de la edición.

Su estrategia, basada en la emoción, la técnica y la conexión con el público, vuelve a funcionar gala tras gala, manteniéndola al frente en la clasificación de los coaches.

Equipo Mika: una nueva voz y a dos pasos de completar su grupo

Mika vivió una gala en la que, a pesar de los giros, solo consiguió hacerse con un nuevo talento en su equipo: Miguel Prieto, que le conquistó con su rasgada voz al interpretar ‘Say something’ de A Great Big World.

Con su mezcla de sensibilidad y exigencia, el británico-libanés sigue apostando por voces originales y llenas de personalidad.

Con esta incorporación, Mika necesita dos voces más para completar su equipo y conseguir a sus 14 artistas, una tarea que afronta con entusiasmo y estrategia. Su equipo, diverso y lleno de matices, promete ser uno de los más potentes de la edición.

Equipo Pablo López: tres nuevas incorporaciones y mucha emoción

Pablo López fue uno de los protagonistas de la noche al sumar tres nuevas voces a su equipo, demostrando que se sigue dejando llevar por el corazón. Fiel a su estilo, el malagueño se dejó guiar por la emoción y la autenticidad de los artistas.

El coach pulsó por Sofía al cantar por Adele; en el último segundo de la canción apostó por Sisi y Maya son sus tres nuevas incorporaciones

Con su equipo casi completo, Pablo solo necesita dos voces más para cerrar su grupo y encarar la siguiente fase del concurso. Cada gala, el coach refuerza su posición como uno de los más apasionados y exigentes del formato.

Equipo Sebastián Yatra: tres plazas por llenar

El coach colombiano Sebastián Yatra aún tiene tres huecos disponibles en su equipo, tras sumar dos nuevas voces en esta gala.

Eso sí, el coach se ha llevado esta noche dos de las voces más deseadas al hacerse con el finalista de La Voz Kids 2019, Julio y con el rasgado de Ángel que le ha enamorado en la primera nota con ‘Peter Pan’.

Con su característico entusiasmo y cercanía, Yatra sigue buscando artistas que combinen carisma, talento y sensibilidad.

Aunque todavía le queda trabajo por delante, el colombiano afronta las últimas Audiciones a ciegas con energía y confianza. “Yo he venido a ganar”, dijo en la previa de la gala, dejando claro que dará todo por encontrar a la voz que lo lleve a la final.