“Has hecho cosas brutales”: Wilma recibe una segunda oportunidad en La Voz

Tras no lograr que los coaches pulsaran el botón, Malú propuso darle una segunda oportunidad y repetir su Audición.

Wilma, talent de La Voz

Celia Gil
La emoción se apoderó del plató de La Voz cuando Wilma recibió una oportunidad que muy pocos han tenido en la historia del programa. Aunque su interpretación de ‘The way we were’ no logró que los coaches pulsaran el botón, su actitud, su voz y la emoción con la que cantó no pasaron desapercibidas.

Malú fue la primera en dar un paso al frente y expresar lo que todos sentían: “Le daría una segunda oportunidad”, dijo convencida. “Es que ha hecho cosas brutales”, añadió, dejando claro que la talent merecía volver a subirse al escenario.

La madrileña propuso que Wilma pudiera repetir su Audición, algo que inmediatamente despertó la aprobación de sus compañeros.

Los cuatro coaches se reunieron y decidieron darle a Wilma una segunda oportunidad única en La Voz, un privilegio que solo se concede una vez en toda la fase de Audiciones a ciegas.

Fue Mika, emocionado, quien le comunicó la noticia: “Tendrás este privilegio, podrás repetir tu Audición con otra canción”, le explicó con una sonrisa. ¿Conseguirá emocionar a los coaches?

Wilma, talent de La Voz
Mejores momentos | Audiciones

"Has hecho cosas brutales": Wilma recibe una segunda oportunidad en La Voz

Wilma, talent de La Voz
