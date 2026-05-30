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Hugo revoluciona La Voz Kids con solo 8 años: “Naciste para estar en un escenario”

El pequeño conquistó a Orozco, Fonsi y Edurne con su actitud y su versión de ‘El sol no regresa’ de La Quinta Estación.

Hugo de La Voz Kids

Hugo revoluciona La Voz Kids con solo 8 años: “Naciste para estar en un escenario”

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Celia Gil
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Para Hugo, estar en La Voz Kids ya era el mejor día de su vida antes incluso de cantar. Con tan solo 8 años, el pequeño se subió al escenario lleno de ilusión para cantar ‘El sol no regresa’ de La Quinta Estación y terminó convirtiéndose en uno de los grandes protagonistas de la noche.

Desde el primer momento, Hugo demostró ser todo un showman animando al público y llenando el escenario de energía y personalidad. Su actitud conquistó por completo a Antonio Orozco, Luis Fonsi y Edurne, que no dudaron en pulsar el botón para intentar llevárselo a sus equipos.

“Este es el mayor sueño que he tenido en mi vida”, confesó emocionado tras terminar su actuación. Además, Antonio Orozco también quiso dedicarle unas palabras muy especiales tras verle sobre el escenario: “Tú naciste para estar en un escenario”.

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