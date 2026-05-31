El mensaje de Fonsi después de que ningún coach se gire por esta talent

La emoción estuvo muy presente durante la actuación de Mar en La Voz Kids. La pequeña apostó por ‘Deja huella’ de Inazio y consiguió crear un momento muy especial sobre el escenario gracias a una interpretación llena de sensibilidad y verdad.

Aunque ningún coach terminó pulsando el botón, Luis Fonsi quiso explicar que las Audiciones están entrando en una fase especialmente complicada: “Este momento nos obliga a ser más estratégicos”, confesó el puertorriqueño ante unos equipos cada vez más completos.

Pese al resultado, los coaches quisieron destacar el potencial de Mar tras su actuación. “En lo personal me parece que tienes una voz espectacular, me faltaron detallitos que se van a ir aprendiendo por el camino”, le explicó Fonsi antes de despedirse de ella en una de las Audiciones más emotivas de la noche.

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