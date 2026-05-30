Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Actuación | Audiciones

La conexión entre Marta y Ana Mena emociona en La Voz Kids

La talent interpretó ‘Fingers crossed’ en el escenario de La Voz Kids y logró conquistar a Edurne y Ana Mena con su actuación.

Marta de La Voz Kids

La conexión entre Marta y Ana Mena emociona en La Voz Kids

Publicidad

Celia Gil
Publicado:

Marta ha sido la encargada de inaugurar la nueva noche de Audiciones a ciegas de La Voz Kids con una delicada interpretación de ‘Fingers crossed’. La talent se subió al escenario muy nerviosa, pero consiguió emocionar a Ana Mena y Edurne, que esperaron hasta el final de la actuación para pulsar el botón.

Nada más terminar de cantar, Marta confesó que venía desde Estepona, la ciudad de Ana Mena, provocando una reacción inmediata de la coach malagueña, que no dudó en levantarse para darle un cariñoso abrazo sobre el escenario.

“Hemos estado esperando hasta el final porque había cosas muy bonitas”, le explicó Ana Mena tras la actuación, reconociendo también los nervios que había vivido la talent durante la Audición.

Finalmente, y pese a que Edurne luchó por convencerla, Marta decidió entrar en el equipo de Ana Mena.

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas

Ana Mena en La Voz Kids

El motivo por el que Ana Mena llora en La Voz Kids y vive su peor momento: “Es muy duro”

Antena 3» Programas» La Voz Kids

Publicidad

Programas

Marta de La Voz Kids

La conexión entre Marta y Ana Mena emociona en La Voz Kids

Marta en La Voz Kids

Marta inaugura la gala con pura emoción: Sigue en directo las cuartas Audiciones a ciegas de La Voz Kids

El jurado alaba la imitación de Martín Savi como Adele: “Ha sido espectacular”

El jurado alaba la imitación de Martín Savi como Adele: “Ha sido espectacular”

Nacho Duato como Momia
Contenido exclusivo

Nacho Duato explica cómo pasó de negarse a ser Momia a vivir esta "experiencia preciosa"

“Ellos me han permitido dedicarme a esto”: Cristina Castaño se emociona recordando a sus antepasados
Mejores momentos | Gala 7

“Ellos me han permitido dedicarme a esto”: Cristina Castaño se emociona recordando a sus antepasados

Mariví
Nos lo cuenta

Mariví, madre de acogida de 16 niños: "Llegan con mochilas enormes de abusos, maltratos... uno se nos llegó a morir en casa"

Hace más de una década, Mariví decidió hacer de su casa un hogar para niños que necesitaban ayuda. Así, ha llegado a acoger a 16 menores, creando un vínculo especial del que muchas veces ha sido difícil despedirse.

Descubre a las futuras estrellas de Pasapalabra: curiosidad, nervios y diversidad en el casting
Así afrontan la prueba

Descubre a las futuras estrellas de Pasapalabra: curiosidad, nervios y diversidad en el casting

Encontramos estudiantes, trabajadores de diferentes ámbitos y hasta una jubilada, todos con algo en común: han dado el primer paso para llegar a ser concursantes.

La sorprendente confesión de Chenoa a Rafa de La Unión: “Estaba enamorada de ti”

La sorprendente confesión de Chenoa a Rafa de La Unión: “Estaba enamorada de ti”

David Cantero como Jirafa

David Cantero se sincera sobre la "suerte" de poder ser Jirafa en Mask Singer: "No me dio miedo"

Jesulín en Tu cara me suena

Jesulín, completamente desatado en el próximo programa de Tu cara me suena en Antena 3

Publicidad