La conexión entre Marta y Ana Mena emociona en La Voz Kids

Marta ha sido la encargada de inaugurar la nueva noche de Audiciones a ciegas de La Voz Kids con una delicada interpretación de ‘Fingers crossed’. La talent se subió al escenario muy nerviosa, pero consiguió emocionar a Ana Mena y Edurne, que esperaron hasta el final de la actuación para pulsar el botón.

Nada más terminar de cantar, Marta confesó que venía desde Estepona, la ciudad de Ana Mena, provocando una reacción inmediata de la coach malagueña, que no dudó en levantarse para darle un cariñoso abrazo sobre el escenario.

“Hemos estado esperando hasta el final porque había cosas muy bonitas”, le explicó Ana Mena tras la actuación, reconociendo también los nervios que había vivido la talent durante la Audición.

Finalmente, y pese a que Edurne luchó por convencerla, Marta decidió entrar en el equipo de Ana Mena.

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