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Isabel se enfrenta a sus nervios en La Voz Kids: “Llegar hasta aquí ya es un mérito”

La talent interpretó ‘Rise Up’ de Andra Day en una Audición a ciegas muy marcada por la emoción.

Isabel de La Voz Kids

Isabel se enfrenta a sus nervios en La Voz Kids: “Llegar hasta aquí ya es un mérito”

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Celia Gil
Publicado:

‘Rise Up’ de Andra Day fue el tema elegido por Isabel para su Audición de La Voz Kids. Aunque ninguno de los coaches terminó pulsando el botón, la talent vivió un momento muy emotivo tras enfrentarse al escenario de La Voz Kids.

Los nervios jugaron una mala pasada a Isabel durante la actuación y Antonio Orozco quiso hablar con ella tras terminar de cantar: “Supongo que lo has visto, tú sabes muy bien lo que ha pasado”, le dijo el coach con cariño y sinceridad.

Pese a no conseguir entrar en los equipos, los coaches quisieron mandar un mensaje de ánimo a la pequeña talent y animarla a seguir luchando por su sueño: “Que no se te olvide que llegar hasta aquí es un mérito”, le recordó Fonsi tras su Audición en La Voz Kids.

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