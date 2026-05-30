Marco deja huella en La Voz Kids con Benson Bone: “Cantas espectacular”

Marco llegó desde Málaga al escenario de La Voz Kids dispuesto a demostrar que perder el miedo también puede cambiarte la vida. El talent, que siempre ha soñado con dedicarse a la música, interpretó ‘In the stars’ de Benson Boone en una actuación que sorprendió desde la primera frase.

“Empezamos bien”, comentó Luis Fonsi nada más escuchar el arranque de la actuación. Ana Mena fue la primera en pulsar el botón, mientras que Edurne y Fonsi esperaron hasta el último segundo para girarse y luchar también por la voz del talent.

Tras terminar la canción, Marco confesó emocionado que venía desde Málaga, algo que conectó todavía más con Ana Mena.

“Cantas espectacular, con una personalidad única”, le dijo la coach malagueña antes de conseguir finalmente que el talent eligiera su equipo para continuar en La Voz Kids. ¡Revívelo en el vídeo de arriba!

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