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Candela hipnotiza a Fonsi y Edurne en La Voz Kids cantando en francés

La talent emocionó a los coaches de La Voz Kids con ‘Dernière danse’ y una voz llena de matices.

Candela de La Voz Kids

Candela hipnotiza a Fonsi y Edurne en La Voz Kids cantando en francés

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Celia Gil
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La siguiente talent es Candela, que se subió al escenario de La Voz Kids para cantar ‘Dernière danse’ de Indila en una de las actuaciones más delicadas y especiales de la noche. La talent consiguió crear un momento mágico sobre el escenario gracias a una interpretación llena de sensibilidad y matices.

Su actuación conquistó especialmente a Edurne y Luis Fonsi, que no dudaron en pulsar el botón para intentar llevársela a sus equipos. “Has hecho unas cosas tan bonitas con la voz”, le confesó Edurne tras escucharla cantar.

Luis Fonsi también quiso destacar la conexión que sintió con la actuación de Candela desde el primer momento: “Solo me concentré en tu voz, nada más”, aseguró el coach puertorriqueño tras su Audición a ciegas en La Voz Kids.

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