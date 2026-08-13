El presidente de Melilla reclama protocolos para prevenir una nueva oleada de migrantes: "No estoy hablando de pegar tiros"

Juan José Imbroda, presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, ha intervenido esta mañana en Espejo Público para valorar la crisis migratoria vivida en Ceuta, donde en las últimas horas se ha producido una entrada masiva de personas por la frontera del Tarajal. Imbroda ha responsabilizado tanto al Gobierno de España como al de Marruecos de lo ocurrido y ha reclamado protocolos claros para que la situación "no vuelva a repetirse".

Califica de inútil al Gobierno de Sánchez

Imbroda no ha dudado en calificar de fracaso la gestión de la crisis por parte del Ejecutivo central. "El Gobierno nacional hizo política de brazos caídos, ocho horas y media, y no daba abasto en la frontera. Miles y miles entrando y no cabían más. Entraron casi 80.000", ha denunciado. Además ha querido lanzar una pregunta al aire, exponiendo el caso de que hubieran entrado más y retratando la inutilidad del gobierno, "¿qué íbamos a hacer? Ahí hay un fiasco, un fracaso total de lo que es el gobierno nacional".

Por otro lado, el dirigente ha sido preguntado por si el Ministerio del Interior conocía de antemano lo que iba a ocurrir, ha respondido que no cree que hubiera "ningún protocolo previsto, porque no sabían que iba a pasar nada. Ha dicho el Ministerio del Interior que no sabía nada, no tenía ni idea. Pero la ministra de Defensa, a su manera, ha dicho otra cosa sobre los famosos informes del CNI. Protocolos de actuación no había ninguno".

Reclama cambiar la ley y un protocolo claro para la Guardia Civil

El presidente melillense ha reclamado además reglas claras para la Guardia Civil ante una posible avalancha, reclamando todos los medios posibles. "No estoy hablando de pegar tiros, que no hará falta, porque tenemos muchos medios coercitivos para trabajar en la frontera de una manera mucho más razonable". También, sobre el reparto de menores extranjeros no acompañados hacia la península, Imbroda no ha cuestionado la necesidad de lo que ha calificado como un "gesto solidario", pero ha insistido en el origen del problema, "Tenemos que autoimponernos normas más flexibles, que garanticen la protección del menor, pero más flexibles. No nos encerremos nosotros mismos".

"El gran fracaso marroquí"

Pero Imbroda no solo critica el gobierno de Sánchez; también a Marruecos en su conjunto. El presidente de Melilla considera que Marruecos está intentando parecer un país europeo, y sin embargo, está lejos de serlo. "Marruecos quiere ir de moderno, europeizado, que va a jugar el Mundial de fútbol, que es amigo de Estados Unidos... Pero es de cartón-piedra, es todo una mentira". asegura.

"Se han tenido que ir miles de jóvenes para buscar un lugar mejor, porque es un fracaso. Hay una élite muy poderosa en Marruecos y no hay una clase media. Y por eso tenemos un millón y medio de marroquíes en España trabajando", denuncia Imbroda, recalcando que Marruecos está lejos de tener una normalidad.

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