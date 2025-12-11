Antena3
Hablamos con ella

Carmen Quesada se emociona al recordar a su marido, Arturo Fernández: "Siempre será el amor de mi vida"

Seis años después de la muerte de su marido, Carmen Quesada lleva a cabo una iniciativa solidaria perfecta para estas fechas. Hoy, nos cuenta cómo vive las vísperas de la Navidad sin Arturo Fernández.

Carmen Quesada

La Navidad es una fecha muy especial para algunos, pero llena de tristeza para quienes tengan una silla vacía en la mesa. Es el caso de Carmen Quesada, que perdió a su marido Arturo Fernández hace seis años.

Carmen se ha emocionado al recordar a su marido y su historia de amor. "Me seguiré emocionando hasta el último día: Arturo siempre será el amor de mi vida", asegura.

Pese al dolor que deja la herida de la pérdida, Carmen Quesada tiene claro que el sufrimiento vale la pena: "Doy gracias a Dios de haber podido vivir la vida al lado de un hombre como él".

Pese a la nostalgia de estas fechas, Carmen Quesada ha decidido sacar lo mejor de sí misma y llevar a cabo una iniciativa solidaria. Esta ha organizado el rastrillo navideño de Marbella por vigésima vez, para recaudar fondos para Cáritas. ¡Dale al play para escucharla!

