Hablamos con ella

Madre de una menor apalizada y grabada en Miranda de Ebro: "Decía que si las denunciaba le iban a dar otra"

No es la primera vez que esta joven de 13 años era agredida por sus compañeros. Estas llevaban meses insultándola por redes y el viernes la apalizaron y lo grabaron para subirlo.

Madre de una menor apalizada y grabada en Miranda de Ebro: "Decía que si las denunciaba le iban a dar otra"

Una menor de 13 años ha sido brutalmente agredida por un grupo de jóvenes de su colegio. Entre insultos y golpes, el grupo de chicas grababa la paliza a la salida de su clase de tenis.

No era la primera vez que ocurría algo así, ya que los agresores llevaban meses insultándola y acosándola por redes. De hecho, grabaron la paliza para subirla a sus perfiles.

En Y ahora Sonsoles hemos hablado con la madre de la menor agredida. "Cuando vi el vídeo, me dio mucha rabia e impotencia, porque mi hija no es problemática", asegura. Esta animó a su hija a denunciar, a pesar de que las agresoras la amenazaran para no hacerlo.

"Mi hija decía que si las denunciaba le iban a dar otra paliza, pero esto no se podía quedar así", nos cuenta. ¿Logrará esta familia hacer justicia y que las niñas vayan tranquilas al colegio?

Madre de una menor apalizada y grabada en Miranda de Ebro: "Decía que si las denunciaba le iban a dar otra"
Madre de una menor apalizada y grabada en Miranda de Ebro: "Decía que si las denunciaba le iban a dar otra"

