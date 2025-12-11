Denuncia
Los errores continuados del menú del hospital agravan la salud de Beatriz: "Se ha externalizado el servicio y no están preparados"
Lleva dos meses ingresada y denuncia que en el hospital ha vivido una negligencia tras otra. Además de utilizar materiales a los que es alérgica, le sirven comida que hace que su estado de salud empeore.
Beatriz está muy decepcionada con ciertos incidentes que ha vivido en el hospital en el que lleva dos meses ingresada. Según nos cuenta, todo ha sido una cadena de negligencias que no le han ayudado a mejorar.
Esta acudió al hospital tras varios días de deposiciones líquidas, deshidratación severa y un fallo renal. El primer día le pusieron una sonda de látex, a pesar de que ella era alérgica a este material.
Lo peor viene en la habitación, cuando las comidas que le dan están contraindicadas o en mal estado. "El problema es que se ha externalizado el servicio de un hospital público y no entienden de alimentación, no están preparados", sostiene.
Hoy, Beatriz denuncia lo ocurrido públicamente, mientras el hospital continúa sirviéndole platos que no son beneficiosos para su cuadro clínico. ¿Logrará que la escuchen y que no vuelva a ocurrir?
