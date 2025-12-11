La adicción al trabajo de José Antonio casi le cuesta la vida: "Mi historia es la de cualquier autónomo, pero a mí me dio por comer"

José Antonio siempre pensó que el trabajo le haría llegar lejos y que, para ello, debía esforzarse, costase lo que costase: "Me educaron en que había que trabajar para vivir". Sin embargo, hubo un momento en el que esa mentalidad llegó a poner su vida en peligro.

A los 22 años montó su propia empresa y, desde entonces, nunca dejó de trabajar. Durante 15 años vivió con estrés, haciendo 18 horas diarias y sin apenas dormir. Comía siempre fuera de casa y no tenía tiempo de nada, más que para trabajar, por lo que su salud fue la principal afectada.

Hubo un momento en el que José Antonio pesaba 252 kilos tras dejar de fumar. Este llegaba a fumar tres cajetillas diarias con tal de calmar su ansiedad. "Mi historia es la de cualquier autónomo, pero a mí me dio por comer y engordar", asegura José Antonio.

El punto de inflexión de José Antonio vino un día en el que se quedó dormido al volante. "Aquello me hizo despertar", señala Juan Carlos.

Los médicos llegaron a decirle que no viviría hasta los 60 años si seguía con ese ritmo de vida, por lo que decidió parar. Juan Carlos cambió sus hábitos y, al ver que su salud corría peligro, se sometió a una operación.

A día de hoy, dedica su vida a pasar tiempo de calidad con su familia, a la que siente que descuidó durante aquellos años. José Antonio ha aprendido la mayor lección: el éxito no está en el dinero ni en el trabajo, está en poder estar sano para vivir junto a los tuyos.