Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Lo vemos

Temor entre los usuarios de reproducción asistida por el escándalo de un donante: "Mi hijo pudo heredar la celiaquía"

Un donante europeo con un gen cancerígeno ha cedido su esperma para engendrar 197 bebés en 14 países distintos. Algunos de estos niños ya han desarrollado linfomas o leucemias, y una decena de ellos ha fallecido. Ahora, muchos temen que sus hijos puedan heredar la enfermedad de este donante o de otro, como es el caso de Elena.

Temor entre los usuarios de reproducción asistida por el escándalo de un donante con un gen cancerígeno: "Queremos más control"

Publicidad

Un hombre europeo ha causado un auténtico escándalo mundial. Este era donante de esperma desde 2005, cuando pasó todos los controles rutinarios, que en aquel entonces no detectaron que tenía un gen cancerígeno. Durante años ayudó a engendrar 197 bebés en 14 países distintos, cuyas familias hoy temen que hayan podido heredar esta mutación genética.

Varios bebés ya han desarrollado leucemias o linfomas y diez de ellos han fallecido. Mientras, una decena de familias españolas que han usado el esperma de este donante temen que sus bebés puedan desarrollar cáncer.

A raíz de este escándalo, varias familias que han recurrido a la reproducción asistida tienen miedo de que sus bebés hereden problemas del donante. Elena, por ejemplo, concibió a su hijo con ayuda de un donante y sospecha que ciertos problemas que tuvo su hijo, como una celiaquía, pudieron ser heredados. "Nunca lo sabremos, pero en su momento me indicaron que podía ser una enfermedad genética por parte del donante".

Elena, al igual que muchas familias que hacen uso de las donaciones, piden un control exhaustivo de estas en todos los países, no solo en España. "Es lo que llevamos pidiendo desde hace años", señala Helena.

Este caso pone la reproducción asistida en el ojo del huracán y el miedo invade a varias familias. ¿Es posible controlar las donaciones al 100% para garantizar la salud de los bebés?

Antena 3» Programas» Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

José Antonio

La adicción al trabajo de José Antonio casi le cuesta la vida: "Mi historia es la de cualquier autónomo, pero a mí me dio por comer"

Yatra

Los coaches se preparan para la última semifinal de La Voz: "Ahora le dejamos toda la responsabilidad al público"

Habla la mujer electrocutada en un spa: "Pulsé un botón, sentí un calambre y ya no recuerdo nada más"

Habla la mujer electrocutada en un spa: "Pulsé un botón, sentí un calambre y ya no recuerdo nada más"

Madre de una menor apalizada y grabada en Miranda de Ebro: "Decía que si las denunciaba le iban a dar otra"
Hablamos con ella

Madre de una menor apalizada y grabada en Miranda de Ebro: "Decía que si las denunciaba le iban a dar otra"

Hospital
Denuncia

Los errores continuados del menú del hospital agravan la salud de Beatriz: "Se ha externalizado el servicio y no están preparados"

Hablamos con el mejor amigo de Miguel Morales sobre la triple estafa en la que cayó: "Todos le alertamos, pero no hizo caso"
Exclusiva

Hablamos con el mejor amigo de Miguel Morales sobre la triple estafa en la que cayó: "Todos le alertamos, pero no hizo caso"

El marido de Fedra Lorente, 'La Bombi', no solo cayó en una estafa del amor, sino que luego fue víctima de dos más. Pese a que su entorno, incluido su mejor amigo Francis Cervera, de Los Brincos, intentaron alertarle, este siempre pensó que todo era real.

Temor entre los usuarios de reproducción asistida por el escándalo de un donante con un gen cancerígeno: "Queremos más control"
Lo vemos

Temor entre los usuarios de reproducción asistida por el escándalo de un donante: "Mi hijo pudo heredar la celiaquía"

Un donante europeo con un gen cancerígeno ha cedido su esperma para engendrar 197 bebés en 14 países distintos. Algunos de estos niños ya han desarrollado linfomas o leucemias, y una decena de ellos ha fallecido. Ahora, muchos temen que sus hijos puedan heredar la enfermedad de este donante o de otro, como es el caso de Elena.

Arguiñano confiesa la razón por la que "quiere homenajear a las mujeres con la menestra" que ha elaborado

Arguiñano confiesa la razón por la que "quiere homenajear a las mujeres con la menestra" que ha elaborado

Donación de Óvulos

La cara oculta de la donación de óvulos: denuncian rechazo a perfiles latinos, afrodescendientes o asiáticos

Almuerzo Real

¿Qué 'royal' manifestó su deseo de regreso a España?: "Harto de vivir en Abu Dabi sin escapatoria"

Publicidad