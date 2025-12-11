Lo vemos
Temor entre los usuarios de reproducción asistida por el escándalo de un donante: "Mi hijo pudo heredar la celiaquía"
Un donante europeo con un gen cancerígeno ha cedido su esperma para engendrar 197 bebés en 14 países distintos. Algunos de estos niños ya han desarrollado linfomas o leucemias, y una decena de ellos ha fallecido. Ahora, muchos temen que sus hijos puedan heredar la enfermedad de este donante o de otro, como es el caso de Elena.
Publicidad
Un hombre europeo ha causado un auténtico escándalo mundial. Este era donante de esperma desde 2005, cuando pasó todos los controles rutinarios, que en aquel entonces no detectaron que tenía un gen cancerígeno. Durante años ayudó a engendrar 197 bebés en 14 países distintos, cuyas familias hoy temen que hayan podido heredar esta mutación genética.
Varios bebés ya han desarrollado leucemias o linfomas y diez de ellos han fallecido. Mientras, una decena de familias españolas que han usado el esperma de este donante temen que sus bebés puedan desarrollar cáncer.
A raíz de este escándalo, varias familias que han recurrido a la reproducción asistida tienen miedo de que sus bebés hereden problemas del donante. Elena, por ejemplo, concibió a su hijo con ayuda de un donante y sospecha que ciertos problemas que tuvo su hijo, como una celiaquía, pudieron ser heredados. "Nunca lo sabremos, pero en su momento me indicaron que podía ser una enfermedad genética por parte del donante".
Elena, al igual que muchas familias que hacen uso de las donaciones, piden un control exhaustivo de estas en todos los países, no solo en España. "Es lo que llevamos pidiendo desde hace años", señala Helena.
Más Noticias
- La adicción al trabajo de José Antonio casi le cuesta la vida: "Mi historia es la de cualquier autónomo, pero a mí me dio por comer"
- Habla la mujer electrocutada en un spa: "Pulsé un botón, sentí un calambre y ya no recuerdo nada más"
- Madre de una menor apalizada y grabada en Miranda de Ebro: "Decía que si las denunciaba le iban a dar otra"
Este caso pone la reproducción asistida en el ojo del huracán y el miedo invade a varias familias. ¿Es posible controlar las donaciones al 100% para garantizar la salud de los bebés?
Publicidad