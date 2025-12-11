Temor entre los usuarios de reproducción asistida por el escándalo de un donante: "Mi hijo pudo heredar la celiaquía"

Un hombre europeo ha causado un auténtico escándalo mundial. Este era donante de esperma desde 2005, cuando pasó todos los controles rutinarios, que en aquel entonces no detectaron que tenía un gen cancerígeno. Durante años ayudó a engendrar 197 bebés en 14 países distintos, cuyas familias hoy temen que hayan podido heredar esta mutación genética.

Varios bebés ya han desarrollado leucemias o linfomas y diez de ellos han fallecido. Mientras, una decena de familias españolas que han usado el esperma de este donante temen que sus bebés puedan desarrollar cáncer.

A raíz de este escándalo, varias familias que han recurrido a la reproducción asistida tienen miedo de que sus bebés hereden problemas del donante. Elena, por ejemplo, concibió a su hijo con ayuda de un donante y sospecha que ciertos problemas que tuvo su hijo, como una celiaquía, pudieron ser heredados. "Nunca lo sabremos, pero en su momento me indicaron que podía ser una enfermedad genética por parte del donante".

Elena, al igual que muchas familias que hacen uso de las donaciones, piden un control exhaustivo de estas en todos los países, no solo en España. "Es lo que llevamos pidiendo desde hace años", señala Helena.

Este caso pone la reproducción asistida en el ojo del huracán y el miedo invade a varias familias. ¿Es posible controlar las donaciones al 100% para garantizar la salud de los bebés?