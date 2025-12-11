Antena3
Hablamos con el mejor amigo de Miguel Morales sobre la triple estafa en la que cayó: "Todos le alertamos, pero no hizo caso"

El marido de Fedra Lorente, 'La Bombi', no solo cayó en una estafa del amor, sino que luego fue víctima de dos más. Pese a que su entorno, incluido su mejor amigo Francis Cervera, de Los Brincos, intentaron alertarle, este siempre pensó que todo era real.

Fedra Lorente, más conocida como 'La Bombi' atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida. Tres meses después de la muerte de su marido, Miguel Morales, ha descubierto que sus cuentas están a cero.

La actriz y su hija Alejandra han tenido que recurrir a Cáritas después de que ver que, no solo no tenían dinero, sino que además acumulaban deudas. El origen de su ruina está en las estafas en las que cayó Miguel Morales antes de morir.

La primera fue una estafa del amor, en la que Miguel creía estar hablando con una militar americana en apuros. El hermano de Junior, que creía que esta falsa mujer estaba enamorado de él, perdió 50.000 euros.

Sin embargo, no fue la única estafa en la que cayó Miguel Morales. "Alguien le volvió a engañar diciendo que iba a recuperar el dinero de la estafa anterior y volvió a picar", señala un testigo de su entorno. Una estafa en la que unos falsos abogados le prometen ayudarle a recuperar el dinero que perdió en el primer engaño. Al poco tiempo, sufría una triple estafa, cayendo en las redes de unos delincuentes que se hicieron pasar por profesionales de su soporte informático.

En Y ahora Sonsoles hemos hablado con Francis Cervera, amigo de Miguel Morales e integrante de Los Brincos, el grupo que compartían. Según nos cuenta, Miguel llegó a confesarles los "negocios" que estaba haciendo. "Decía que iba ganar mucho dinero para el grupo", asegura, "confiaba que se le iba a devolver multiplicado".

Pese a que trataron de alertarle de que todo parecía un engaño, Miguel decidió seguir adelante. "Terminó atribuyendo todo esto a una alucinación o brote psicótico cuando descubrió que no era verdad", nos cuenta Francis.

Ahora, Fedra Lorente asume las consecuencias de los actos de su marido, que cayó en varias estafas que hoy son el origen de su ruina. ¿Logrará recuperarse económicamente de este golpe?

