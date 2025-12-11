Habla la mujer electrocutada en un spa: "Pulsé un botón, sentí un calambre y ya no recuerdo nada más"

Una mujer de unos 30 años ha sufrido un accidente que a muchos le parece insólito, pero que desgraciadamente ocurre más de lo que pensamos. Estaba disfrutando del spa de un hotel de Granada cuando se electrocutó y tuvo que ser ingresada de urgencia con una parada cardiorrespiratoria.

En Y ahora Sonsoles hemos podido hablar con la víctima. "Estaba dentro con mi madre, pulsé un botón, sentí un calambre y ya no recuerdo nada más", nos cuenta.

Según la madre de la víctima, llegó al hospital consciente, pero no recuerda nada de lo ocurrido. "Dejó de respirar y luego volvió a respirar, yo también me desvanecí", señala.

Mientras continúan realizándole pruebas, la policía investiga qué fue lo que pudo producir el accidente. El hotel ha precintado el spa, aunque asegura que es la primera vez que ocurre algo así.