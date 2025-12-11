Última hora
Habla la mujer electrocutada en un spa: "Pulsé un botón, sentí un calambre y ya no recuerdo nada más"
Una mujer ha tenido que ser ingresada de urgencia tras electrocutarse en un spa de un hotel. Hoy, conocemos la versión de la víctima.
Publicidad
Una mujer de unos 30 años ha sufrido un accidente que a muchos le parece insólito, pero que desgraciadamente ocurre más de lo que pensamos. Estaba disfrutando del spa de un hotel de Granada cuando se electrocutó y tuvo que ser ingresada de urgencia con una parada cardiorrespiratoria.
En Y ahora Sonsoles hemos podido hablar con la víctima. "Estaba dentro con mi madre, pulsé un botón, sentí un calambre y ya no recuerdo nada más", nos cuenta.
Según la madre de la víctima, llegó al hospital consciente, pero no recuerda nada de lo ocurrido. "Dejó de respirar y luego volvió a respirar, yo también me desvanecí", señala.
Más Noticias
- La adicción al trabajo de José Antonio casi le cuesta la vida: "Mi historia es la de cualquier autónomo, pero a mí me dio por comer"
- Madre de una menor apalizada y grabada en Miranda de Ebro: "Decía que si las denunciaba le iban a dar otra"
- Los errores continuados del menú del hospital agravan la salud de Beatriz: "Se ha externalizado el servicio y no están preparados"
Mientras continúan realizándole pruebas, la policía investiga qué fue lo que pudo producir el accidente. El hotel ha precintado el spa, aunque asegura que es la primera vez que ocurre algo así.
Publicidad