Los coaches se preparan para la última semifinal de La Voz: "Ahora le dejamos toda la responsabilidad al público"

La segunda semifinal de La Voz se vive con una intensidad muy especial. Malú, muy emocionada con el recorrido de su equipo, confesaba que “mis dos talents están súper felices y emocionadas de estar aquí”, destacando que lo más importante de la gala de mañana es que “piensen en lo que están viviendo ahora”.

La coach madrileña no ocultó el orgullo por la evolución de sus artistas en una gala decisiva.

En el equipo internacional, Mika reconocía que la noche se vive “con muchísima atención, es algo nuevo”, subrayando que sus dos talents son “muy distintos” y forman “un equipo muy joven”. Entre risas admitía que “estamos perdiendo el control”, aunque aseguró que su consejo principal para ellos es “respirar” y disfrutar del directo.

“Esa adrenalina del en vivo siempre ha sido emocionante para mí”

A partir de ahora los coaches se liberan y será el público quien tenga toda la responsabilidad de elegir a los cuatro finalistas.

Pablo López también destacó el valor del directo y la juventud de su equipo: “Vais a ver pura música en directo”, avanzó, antes de añadir que se siente “muy orgulloso de ellas”.

Por su parte, Sebastián Yatra habló de la adrenalina del momento: “Esa adrenalina del en vivo siempre ha sido emocionante para mí”, explicaba mientras resaltaba que sus semifinalistas “representan lo que es este programa, dos voces mágicas”.

Los cuatro coaches coinciden en algo: la segunda semifinal no solo será una gala decisiva, también es una celebración de la música en directo que contará con muchas sorpresas e invitados.