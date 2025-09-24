Antena 3 LogoAntena3
Para 4 personas

Los secretos del arroz campero caldoso de Arguiñano que marca la diferencia

Karlos Arguiñano revela su receta de arroz caldoso campero para 4-6 personas, seleccionando arroz tipo bomba y ofreciendo pasos bien detallados. Una versión rústica con verduras, alitas y azafrán.

"El secreto de un arroz auténtico", la receta de Karlos Arguiñano

Karlos Arguiñano ha elaborado un arroz caldoso campero con todo detalle y algunos consejos para obtener el mejor resultado.

Recuerda que el reposo, tan importante en los arroces secos tipo paella, no es necesario en los arroces caldosos ya que no nos interesa que se siga cocinando en la cazuela.

Ahora que ya sabes lo más importante, toma nota de los ingredientes y comienza a cocinar.

Ingredientes, para 4-6 personas

  • 300 g de arroz
  • 10 alitas de pollo (sin punta)
  • 1 cebolla
  • 1 puerro
  • 1 pimiento verde
  • 1 pimiento rojo
  • 125 g de judías verdes
  • 1 tomate
  • 2 dientes de ajo
  • 1 pimiento choricero
  • 100 ml de vino blanco
  • Aceite de oliva virgen extra
  • Sal
  • Pimienta
  • 1 cucharadita de pimentón
  • 28 hebras de azafrán
  • Perejil

Elaboración

Para comenzar, el cocinero recomienda usar arroces de grano redondo tipo bomba, que soportan bien una cocción prolongada sin romperse. Prepara alitas de pollo salpimentadas, dóralas, y en la misma cazuela sofríe cebolla, puerro, pimientos y judías verdes. Luego incorpora tomate rallado, agua, alitas, ajos (enteros), pimiento choricero, azafrán y pimentón, y cuece 15 minutos.

A continuación añade el arroz, mezcla bien y cocina unos 18 minutos sin reposo para evitar que continúe cocinándose. Al servir, decora con perejil. Arguiñano aclara que en arroces caldosos no hace falta dejar reposar la preparación.

