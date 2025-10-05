Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Para 4 personas

Arguiñano: receta de bacalao al horno con guisantes y muselina

Karlos Arguiñano propone una versión delicada del bacalao: gratinado con muselina sobre guisantes cocinados lentamente. Una alternativa distinta al clásico bacalao.

Perfecto para Semana Santa

Publicidad

Se trata de una receta muy sencilla pero con un toque especial: el que le otorga la muselina que nos ha enseñado a elaborar Karlos Arguiñano.

Toma nota de los ingredientes que necesitas y no deje de ver el truco de Arguiñano para preparar la muselina que combina mayonesa y clara para lograr una textura aireada.

Ingredientes

  • 4 lomos de bacalao en salazón (desalados)
  • 400 g de guisantes frescos (desgranados)
  • 2 dientes de ajo
  • 1 huevo + 1 clara de huevo
  • Harina (para rebozar)
  • Aceite de oliva virgen extra
  • Vinagre
  • Sal
  • Perejil

Para la elaboración de la receta, primero pasa los lomos de bacalao desalado por harina y fríelos 2-3 minutos por lado. Retíralos y resérvalos.

En otra sartén, sofríe ajo laminado y añade guisantes con sal. Cocina tapado 8-10 minutos hasta que estén tiernos.

Para la muselina bate ajo con huevo, sal, vinagre y aceite hasta obtener mahonesa de ajo. Monta la clara aparte y mezcla con movimientos envolventes.

Cubre los lomos con esa muselina y gratina en el horno 3-4 minutos. Sirve cada lomo acompañado de guisantes y decora con perejil.

Antena 3» Programas» Cocina abierta de Karlos Arguiñano» Recetas hoy de Arguiñano» Pescados y marisco

Publicidad

Programas

Sebastián Yatra

Sebastián Yatra confiesa a qué edad le rompieron el corazón por primera vez: “No quiero saber por qué”

Tamara Falcó entra en la polémica sobre el síndrome post aborto: "Hay unos estudios"

Tamara Falcó entra en la polémica sobre el síndrome post aborto: "Hay unos estudios"

¿Cómo hacer la muselina?

Muselina perfecta: el truco de Arguiñano que combina mayonesa y clara para lograr una textura aireada

Carmen Morales: “Al escuchar la música de nuestros padres todavía siento una puñaladita”
Emparejados | Carmen Morales y Shaila Dúrcal

Carmen Morales: “Al escuchar la música de nuestros padres todavía siento una puñaladita”

Bacalao gratinado con guisantes
Para 4 personas

Arguiñano: receta de bacalao al horno con guisantes y muselina

Sebastián Yatra
Mejores momentos | Audiciones

Sebastián Yatra cuenta cómo surgió la letra de uno de sus mayores éxitos: “Representa mucho para mí”

A raíz de actuar con uno de los talents, el cantante colombiano explicó el origen de ‘Tacones rojos’, una de sus canciones más conocidas.

Los últimos rumores sobre Lucas, de Andy y Lucas, que han provocado la respuesta de su entorno: ¿trata mal a su equipo?
Lo vemos

Los últimos rumores sobre Lucas, de Andy y Lucas, que han provocado la respuesta de su entorno: ¿trata mal a su equipo?

Tras meses de polémica, Luas se ha visto envuelto en una nueva controversia. Después de que un telonero del dúo le acusara de tratar mal a su equipo y de tener mala comunicación con Andy, su entorno ha hablado.

Carmen y Shaila: el gran legado familiar de Rocío Dúrcal y Junior

Carmen y Shaila: el gran legado familiar de Rocío Dúrcal y Junior

La confesión de Susana Saborido: “Yo no llegué virgen al matrimonio”

La confesión de Susana Saborido: “Yo no llegué virgen al matrimonio”

La emotiva historia de Pablo Tovar

La emotiva historia de Pablo Tovar tras su accidente de moto: “El deporte me ha salvado la vida”

Publicidad