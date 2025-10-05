Para 4 personas
Arguiñano: receta de bacalao al horno con guisantes y muselina
Karlos Arguiñano propone una versión delicada del bacalao: gratinado con muselina sobre guisantes cocinados lentamente. Una alternativa distinta al clásico bacalao.
Se trata de una receta muy sencilla pero con un toque especial: el que le otorga la muselina que nos ha enseñado a elaborar Karlos Arguiñano.
Toma nota de los ingredientes que necesitas y no deje de ver el truco de Arguiñano para preparar la muselina que combina mayonesa y clara para lograr una textura aireada.
Ingredientes
- 4 lomos de bacalao en salazón (desalados)
- 400 g de guisantes frescos (desgranados)
- 2 dientes de ajo
- 1 huevo + 1 clara de huevo
- Harina (para rebozar)
- Aceite de oliva virgen extra
- Vinagre
- Sal
- Perejil
Para la elaboración de la receta, primero pasa los lomos de bacalao desalado por harina y fríelos 2-3 minutos por lado. Retíralos y resérvalos.
En otra sartén, sofríe ajo laminado y añade guisantes con sal. Cocina tapado 8-10 minutos hasta que estén tiernos.
Para la muselina bate ajo con huevo, sal, vinagre y aceite hasta obtener mahonesa de ajo. Monta la clara aparte y mezcla con movimientos envolventes.
Cubre los lomos con esa muselina y gratina en el horno 3-4 minutos. Sirve cada lomo acompañado de guisantes y decora con perejil.
