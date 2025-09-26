La clave de Arguiñano para añadir la medida exacta de caldo a un arroz cremoso

Arguiñano ha elaborado un arroz cremoso con gambas impresionante. El cocinero reconoce que puede ser una comida estupenda para el fin de semana.

De hecho, en muchos hogares es costumbre reunirse el domingo para disfrutar de un buen arroz, ya sea en paella, caldoso o cremoso como el que ha preparado hoy.

Y quizá lo más importante a tener en cuenta, para que este arroz sea cremoso y no se te pase, es la medida de caldo. Por eso Karlos Arguiñano ha explicado detalladamente cuánto caldo hay que añadir y de qué manera.

Toma nota y disfruta de este platazo en familia.