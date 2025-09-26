Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

¡Toma nota!

La clave de Arguiñano para añadir la medida exacta de caldo a un arroz cremoso

Karlos Arguiñano ha desvelado su clave infalible para no pasarse con el caldo cuando se trata de un arroz cremoso.

La clave de Arguiñano para añadir la medida perfecta de caldo a un arroz cremoso

Publicidad

Arguiñano ha elaborado un arroz cremoso con gambas impresionante. El cocinero reconoce que puede ser una comida estupenda para el fin de semana.

De hecho, en muchos hogares es costumbre reunirse el domingo para disfrutar de un buen arroz, ya sea en paella, caldoso o cremoso como el que ha preparado hoy.

Y quizá lo más importante a tener en cuenta, para que este arroz sea cremoso y no se te pase, es la medida de caldo. Por eso Karlos Arguiñano ha explicado detalladamente cuánto caldo hay que añadir y de qué manera.

Toma nota y disfruta de este platazo en familia.

El por qué de las estrías de los macarrones: Karlos Arguiñano desvela el secreto de la pasta italiana

El por qué de las estrías de los macarrones: Karlos Arguiñano desvela el secreto de la pasta italiana

Antena 3» Programas» Cocina abierta de Karlos Arguiñano» Los trucos de Arguiñano

Publicidad

Programas

La clave de Arguiñano para añadir la medida perfecta de caldo a un arroz cremoso

La clave de Arguiñano para añadir la medida exacta de caldo a un arroz cremoso

Testigo de la muerte de Paquirri

Testigo de la trágica muerte de Paquirri en Pozoblanco: "Todavía recuerdo muchas veces ese grito ensordecedor"

Bertín Osborne

Bertín Osborne, orgulloso de su soltería: "He descubierto la maravilla de estar solo"

Curro Romero
Última hora

Hablamos con la mujer de Curro Romero tras recibir el alta hospitalaria: "Hemos pasado otro susto, pero ahora está fenomenal"

Eduardo Mesonero.
Hasta pronto

La emotiva despedida de Susanna Griso a su realizador Eduardo Mesonero después de 12 años juntos: "Es el rey de la pista"

Una historia de superación.
Testimonio

La historia de superación de Xisco Quesada, un joven con cáncer de hígado que llena las redes de optimismo: "Me han dicho que me quedan meses"

Xisco sufre un cáncer de hígado con metástasis que no se puede operar. Los médicos han cifrado su esperanza de vida en meses. Desde entonces este padre de dos hijos ha decidido que no quiere perder el tiempo. Su día a día se ha convertido en un ejemplo de esperanza para millones de personas en las redes sociales.

¡Un final de escándalo! Noelia resuelve el panel en un abrir y cerrar de ojos
Mejores momentos | 26 de septiembre

¡Un final de escándalo! Noelia resuelve el panel en un abrir y cerrar de ojos

La concursante del atril rojo ha resuelto el panel de la gran final rápidamente.

Moisés se estrena en el último panel de La ruleta de la suerte

Moisés se estrena en el último panel de La ruleta de la suerte

Jorge Fernández discrepa con la afirmación del panel: “Esto le pasa más a la gente joven”

Jorge Fernández discrepa con la afirmación del panel: “Esto le pasa más a la gente joven”

Juego de pelotas

"¡Qué me caigo!": Juego de pelotas, el miércoles a las 22:50 en Antena 3

Publicidad