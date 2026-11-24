La candidata y líder de Frente Amplio para las elecciones generales del 29 de noviembre y exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha denunciado que muchas de las medidas de las que presume Pedro Sánchez en campaña son fruto del trabajo de político que integran su partido en la actualidad. Así lo ha expresado al ser preguntada por Susanna Griso en 'Espejo Público' sobre si les está "parasitando" la estrategia del partido socialista durante estos últimos días.

Además, ha afirmado que conforme pasas los días van viendo como ellos anuncian nuevas medidas y tras unos días las incorpora el PSOE en su programa. Sin embargo, ha valorado este hecho de forma positiva: "Quiero pensar que es positivo porque conseguimos que el Partido Socialista sea más progresista de lo que sería por sí solo".

"Sánchez en sus mítines solo presume de las medidas que hemos hecho nosotros"

En relación con esta cuestión ha criticado la situación que afrontaban dentro del partido, sin líder, cuando el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, decidió adelantar las elecciones: "Hemos tenido menos tiempo para explicar nuestro proyecto, pero la gente conoce a las fuerzas políticas de Frente Amplio que han estado en el gobierno anterior".

Colau ha defendido el trabajo realizado por parte de los políticos de su formación durante los últimos años: "Ellos son quienes han hecho las mejores políticas. Pedro Sánchez en sus mítines solo presume de las medidas que hemos hecho nosotros. Todo ello se ha hecho desde los ministerios que hoy son las fuerzas que impulsan Frente Amplio y es de lo que más ha presumido Pedro Sánchez".

"La garantía es votar al original"

Susanna Griso ha preguntado a la líder de Frente Amplio sobre la estrategia del PSOE en la que tratan de tener ellos la mayoría de los votos para poder ser la primera fuerza política por delante del Partido Popular. Para Colau, es una estrategia "equivocada".

La exalcaldesa de Barcelona ha considerado que lo más importante es que Frente Amplio consiga el mayor número de votos posible: "Solo así podremos condicionar al Partido Socialista para que lo que dice en campaña luego se traslade al BOE y se convierta en realidad: que bajen los precios de la vivienda, que suban las pensiones y que se mejoren los salarios". En definitiva, para Colau es fundamental "votar al original, no a la copia".

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