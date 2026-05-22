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COCINA ABIERTA DE KARLOS ARGUIÑANO
Arguiñano rescata el bandullo gallego, el postre casero que triunfa con pan duro y fruta
El cocinero elaboró una versión tradicional del bandullo gallego, una receta de aprovechamiento que combina pan, fruta y chocolate con un resultado jugoso y lleno de sabor.
La propuesta de Karlos Arguiñano incluye ingredientes como leche infusionada con canela y naranja, pan duro, huevos, azúcar y vino dulce. A la mezcla se añaden frutas troceadas y chocolate negro para aportar más textura y aroma.
El postre se hornea hasta quedar dorado y puede servirse templado o frío. Arguiñano recomienda en el programa acompañarlo con helado de yogur y recuerda que admite numerosas variantes con frutos secos, especias o licores tradicionales.
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