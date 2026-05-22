Avance exclusivo: ella es Lola, y con solo 9 años busca conquistar a los coaches en La Voz Kids

Lola tiene solo 9 años, llega desde Cádiz y mañana vivirá uno de los momentos más importantes de su vida sobre el escenario de La Voz Kids. La pequeña talent aterriza en las Audiciones a ciegas con mucho arte, emoción y dispuesta a demostrar todo lo que lleva dentro.

Además, esta actuación será todavía más especial para ella, ya que será la primera vez que canta sola en público. Con muchísimos nervios e ilusión, Lola se enfrentará por primera vez a un gran escenario delante de Luis Fonsi, Antonio Orozco, Ana Mena y Edurne.

Para su gran actuación, la pequeña ha escogido ‘Blanco y negro’ de Malú, una canción muy exigente con la que intentará conquistar a los coaches. ¿Conseguirá que alguno pulse el botón? Prepárate para vivir uno de los momentos más emocionantes de la edición de La Voz Kids.

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