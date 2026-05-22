Lola Índigo desvela la sorprendente colección que guarda en casa

Durante la entrevista con Pablo Motos, Lola Índigo explicó que en su casa acumula numerosos objetos llamativos y piezas relacionadas con sus gustos personales. La artista reconoció que disfruta guardando artículos peculiares y recuerdos especiales.

La cantante compartió varias anécdotas sobre ese hábito coleccionista y definió su vivienda como un lugar lleno de elementos muy diferentes entre sí. Sus declaraciones provocaron las risas del público durante su paso por El Hormiguero.

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