Las rosquillas caseras fritas de Arguiñano que siempre salen bien: recetas y trucos indispensables

Karlos Arguiñano ha elaborado varias recetas de rosquillas caseras y fritas, un postre que destaca por su fácil elaboración. Sus ingredientes son muy sencillos y, una vez mezclados, solo queda amasar.

Estas rosquillas se pueden hacer de muchas maneras, por eso destacamos varias recetas de Arguiñano, además de apuntar unos trucos que son indispensables para sacarle todo el provecho a las rosquillas. ¡No te lo pierdas!

Rosquillas caseras de Águeda

Karlos Arguiñano ha preparado las rosquillas caseras de Águeda, una receta muy fácil de seguir, y con la que disfrutarás en familia con este delicioso postre.

Rosquillas de la abuela Lola

En esta ocasión, la receta viene desde Múnich, y es que Arguiñano ha elaborado las rosquillas de la abuela Lola. Freírlas a fuego suave-medio es muy importante para que se hagan por dentro y queden doradas por fuera.

Rosquillas de berenjena fritas con salsa de tomate asado

Las rosquillas se pueden hacer de muchas maneras, y si quieres aportar un toque nutritivo, esta receta de rosquillas de berenjena fritas se convertirá en el plato favorito de tus hijos.

Rosquillas de chocolate

Para los más golosos, las rosquillas de chocolate son el postre perfecto para coronar una comida. ¡No podrás parar de comerlas!

Trucos indispensables

A pesar de que las rosquillas fritas son muy fáciles de hacer, Arguiñano tiene varios trucos en la manga para que salgan perfectas. El orden de los factores no altera el producto, al menos en matemáticas, porque en la cocina sí que es importante seguir un orden, y así lo explica Joseba Arguiñano para conseguir una masa en su punto.

Por otro lado, Arguiñano aporta un dato fundamental a la hora de dejar reposar la masa de las rosquillas, y si se te ha quedado pegajosa, Joseba desvela con este truco qué hay que hacer para solucionarlo.