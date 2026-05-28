Los argumentos que ha presentado Jonathan Andic para recurrir el auto de la jueza: "Llamó al 112 llorando"

Hace un año y medio fallecía en circunstancias aún rodeadas de incógnitas Isak Andic, fundador y propietario de Mango. Su hijo Jonathan Andic, quien era la única persona que lo acompañaba el día de su muerte, fue detenido acusado de homicidio, aunque abandonaba el juzgado tras abonar una fianza de un millón de euros.

Padre e hijo realizaban una excursión por un sendero próximo a las cuevas del Salnitre, en Collbató, dentro de la sierra de Montserrat. Durante el regreso, Isak Andic cayó por un barranco de 150 metros, una caída que le provocó la muerte.

Hoy, el hijo de Isak Andic ha recurrido el auto de la jueza y la prisión con fianza, presentando un informe de 27 páginas en las que rebate los siete indicios que le señalan. Una de las principales pruebas que ha presentado ha sido la transcripción de las llamadas que hizo tras la caída.

"Llamó al 112 casi sin poder hablar, balbuceaba llorando lo que había pasado", afirma Carlos Quílez. Además, en la llamada desvelaba que su padre se había caído estando detrás suyo, por lo que difícilmente podría haberle empujado.

Otro de los indicios que existían contra él era el hecho de que Isak Andic no tuviera marcar en las manos. Ante esto, su hijo ha utilizado un vídeo de una caída anterior con el que trata de demostrar que, cuando uno pierde el equilibrio, no trata de agarrarse a nada. ¿Logrará con este informe Jonathan Andic probar su inocencia?

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