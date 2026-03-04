Para 4 personas
Gratinado de alubias con conejo, la espectacular receta de Karlos Arguiñano
El gratinado de alubias con conejo que ha elaborado Karlos Arguiñano es de esos platos que reconfortan, alimentan bien y dejan al cuerpo trabajando a tu favor. ¡Una auténtica maravilla!
Las alubias son una maravilla para el cuerpo: están cargadas de proteína vegetal y fibra, lo que ayuda a mantener la saciedad durante horas y a evitar picos de azúcar en sangre
A la hora de gratinar, como las alubias ya están cocidas, solo necesitan entre 10-12 minutos para hacer una costra crujiente sin pasarse de cocción.
Ingredientes, para 4 personas
- 300 g de alubia arrocina
- 8 paletillas de conejo
- 2 cebollas
- 1 puerro
- 2 zanahorias
- 2 dientes de ajo
- 1 pimiento rojo
- 1 cucharada de tomate concentrado
- 1 l de caldo de pollo con jamón
- 20 g de mantequilla
- 60 g de pan rallado
- Aceite de oliva virgen extra
- Sal
- Pimienta
- 1 cucharada de orégano
- 1 hoja de laurel
- Perejil
Elaboración
Pon las alubias a remojo de víspera.
Calienta 2-3 cucharadas de aceite en la olla rápida. Salpimienta las paletillas de conejo, introdúcelas en la olla y deja que se doren durante 4-5 minutos aproximadamente. Retira y resérvalas en un plato.
Pela las zanahorias, ábrelas por la mitad a lo largo y pícalas. Pela el puerro y una cebolla y pícalos de tamaño similar. Introduce las hortalizas en la olla, sazona y rehógalas brevemente. Incorpora las alubias escurridas. Añade el concentrado de tomate, el laurel y el orégano. Introduce el conejo. Vierte el caldo, tapa y cocina durante 6-8 minutos a partir de que suba la válvula de seguridad.
Para el sofrito, pela el pimiento rojo con ayuda de un pelador y córtalo en daditos. Pela los ajos y la cebolla y pica todo finamente. Introduce las hortalizas en una tartera (cazuela amplia y baja) y mezcla bien. Sazona y deja que se pochen durante 10-12 minutos.
Abre la olla, retira la mayor parte del caldo a un bol y pasa las alubias con las hortalizas y el conejo a la cazuela del sofrito. Remueve bien.
Mezcla el pan rallado con una cucharada de perejil picado. Esparce esta mezcla sobre las alubias (que cubra todo) y reparte por encima unos daditos de mantequilla. Gratina (con el horno precalentado) durante 12 minutos.
Sirve las alubias y dos paletillas de conejo por ración. Decora el plato con una hojita de perejil.
