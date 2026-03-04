Gratinado de alubias con conejo, la espectacular receta de Karlos Arguiñano

Las alubias son una maravilla para el cuerpo: están cargadas de proteína vegetal y fibra, lo que ayuda a mantener la saciedad durante horas y a evitar picos de azúcar en sangre

A la hora de gratinar, como las alubias ya están cocidas, solo necesitan entre 10-12 minutos para hacer una costra crujiente sin pasarse de cocción.

Ingredientes, para 4 personas

300 g de alubia arrocina

8 paletillas de conejo

2 cebollas

1 puerro

2 zanahorias

2 dientes de ajo

1 pimiento rojo

1 cucharada de tomate concentrado

1 l de caldo de pollo con jamón

20 g de mantequilla

60 g de pan rallado

Aceite de oliva virgen extra

Sal

Pimienta

1 cucharada de orégano

1 hoja de laurel

Perejil

Ingredientes Gratinado de alubias con conejo | antena3.com

Elaboración

Pon las alubias a remojo de víspera.

Calienta 2-3 cucharadas de aceite en la olla rápida. Salpimienta las paletillas de conejo, introdúcelas en la olla y deja que se doren durante 4-5 minutos aproximadamente. Retira y resérvalas en un plato.

Pela las zanahorias, ábrelas por la mitad a lo largo y pícalas. Pela el puerro y una cebolla y pícalos de tamaño similar. Introduce las hortalizas en la olla, sazona y rehógalas brevemente. Incorpora las alubias escurridas. Añade el concentrado de tomate, el laurel y el orégano. Introduce el conejo. Vierte el caldo, tapa y cocina durante 6-8 minutos a partir de que suba la válvula de seguridad.

Introduce las hortalizas en la olla | antena3.com

Para el sofrito, pela el pimiento rojo con ayuda de un pelador y córtalo en daditos. Pela los ajos y la cebolla y pica todo finamente. Introduce las hortalizas en una tartera (cazuela amplia y baja) y mezcla bien. Sazona y deja que se pochen durante 10-12 minutos.

Introduce las hortalizas en una tartera | antena3.com

Abre la olla, retira la mayor parte del caldo a un bol y pasa las alubias con las hortalizas y el conejo a la cazuela del sofrito. Remueve bien.

Mezcla el pan rallado con una cucharada de perejil picado. Esparce esta mezcla sobre las alubias (que cubra todo) y reparte por encima unos daditos de mantequilla. Gratina (con el horno precalentado) durante 12 minutos.

Esparce esta mezcla sobre las alubias | antena3.com

Sirve las alubias y dos paletillas de conejo por ración. Decora el plato con una hojita de perejil.