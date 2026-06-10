Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Para 6-8 personas

Eva Arguiñano elabora una receta de tarta helada de avellana y praliné: "Suena bien, pero sabe mejor"

Esta receta de tarta helada de avellana y praliné "tiene muchos ingredientes, pero es muy facilita", asegura Eva Arguiñano antes de comenzar con la preparación.

Eva Arguiñano elabora una receta de tarta helada de avellana y praliné: "Suena bien, pero sabe mejor"

Publicidad

Si no vas a comer la tarta en el momento o si sobra después de comer, cúbrela con plástico de cocina y métela en el congelador.

Ingredientes, para 6-8 personas

  • ½ l de helado de avellana
  • 150 g de avellanas peladas
  • 70 g de azúcar
  • 1 limón
  • 75 g de chocolate negro
  • 50 ml de leche
  • Hojas de menta para decorar

Para la masa quebrada:

  • 250 g de harina
  • 200 g de mantequilla a punto de pomada
  • 2 yemas de huevo
  • 100 g de azúcar glas
  • Una pizca de sal
Ingredientes Tarta helada de avellana y praliné
Ingredientes Tarta helada de avellana y praliné | antena3.com

Elaboración

Para la masa quebrada, coloca la mantequilla con el azúcar glas en un bol y mezcla bien. Incorpora las yemas de huevo y sigue mezclando. Agrega la harina y una pizca de sal. Mezcla con suaves movimientos envolventes hasta que se integre bien la harina. Envuelve la masa en plástico de cocina y deja que repose en el frigorífico durante 1 hora como mínimo.

Mezcla con suaves movimientos envolventes
Mezcla con suaves movimientos envolventes | antena3.com

Saca la masa del frigorífico y amásala un poco con las manos (para que sea más fácil de trabajar); si es necesario pártela en varios trozos. Coloca la masa entre dos hojas de papel de horno y extiéndela con un rodillo hasta obtener un grosor de 0,5 cm. aproximadamente. Coloca el disco de masa (con los dos papeles) en un molde para tarta de 25 cm de diámetro. Extiende encima un puñado de garbanzos secos, y hornea (con el horno precalentado) a 180 °C durante 20 minutos. Retira el papel de horno y los garbanzos y hornea durante 10 minutos más. Saca la pasta quebrada del horno, desmóldala y deja que se enfríe.

Coloca el disco de masa (con los dos papeles) en un molde para tarta de 25 cm de diámetro
Coloca el disco de masa (con los dos papeles) en un molde para tarta de 25 cm de diámetro | antena3.com

Para el praliné, pon el azúcar en una sartén y agrega el zumo del limón y dos cucharadas de agua. Cocina a fuego suave hasta que el azúcar se funda. Incorpora las avellanas y cocínalas sin parar de remover durante 6-8 minutos, hasta que se caramelicen. Espárcelas sobre un papel de horno. Cuando se enfríen, pásalas al vaso de la picadora (reserva 10-12 para decorar). Tritura hasta conseguir un polvo fino.

Pon en un cazo la leche y el chocolate y cocínalo a fuego suave sin parar de remover hasta que se derrita el chocolate. Pásalo a un bol y añade el polvo de avellanas. Mezcla bien.

Pásalo a un bol y añade el polvo de avellanas
Pásalo a un bol y añade el polvo de avellanas | antena3.com

Para montar la tarta, reparte la mitad del praliné sobre la masa quebrada, de manera desigual (sin cubrir todo el fondo para que cada bocado sea distinto). Saca el helado del congelador y cubre todo el molde. Por último, esparce por encima el resto del chocolate de forma desigual (en pequeños montoncitos). Decora con las avellanas que habías reservado y con unas hojas de menta.

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas

Antena 3» Programas» Cocina abierta de Karlos Arguiñano» Recetas hoy de Arguiñano» Postres

Publicidad

Programas

Eva Arguiñano elabora una receta de tarta helada de avellana y praliné: "Suena bien, pero sabe mejor"

Eva Arguiñano elabora una receta de tarta helada de avellana y praliné: "Suena bien, pero sabe mejor"

El Papa León XIV.

La visita de Leon XIV a la cárcel de Brions 1: "Pensábamos que era una broma"

Medallones de carne de conejo con salsa de tomate asado

Receta de medallones de carne de conejo con salsa de tomate asado, de Karlos Arguiñano

Habla el piloto que llevó al Papa a Barcelona.
Visita Papa León XIV

El piloto que llevó al Papa León XIV a Barcelona aclara la polémica de no tener una bandera de España en el avión

'Caso Leire'.
PSOE

¿Quién será el próximo en caer según Víctor de Aldama? ¿Debe estar preocupado Sánchez? "Esto es solo un aperitivo"

Manuel Marín, sobre Ábalos
'Caso Koldo'

Manuel Marín, director de 'Voz Pópuli', sobre la sentencia a Koldo y Ábalos: "Saben que van a ser condenados por el TS en muy pocas fechas"

El periodista Manuel Marín confirma las declaraciones que hizo Ábalos desde prisión, denunciando el doble rasero del PSOE con él y con Zapatero. Además el director de 'Voz Pópuli' traslada el sentir del que fuera número dos del exministro, Koldo García.

Mika, Lola Índigo, Melendi y Pablo López serán los coaches de la próxima edición de La Voz en Antena 3
Próximamente

Mika, Lola Índigo, Melendi y Pablo López serán los coaches de la próxima edición de La Voz en Antena 3

Presentado por Eva González, la nueva edición de La Voz arranca las grabaciones de su próxima edición muy pronto.

Hablamos con un exagente de la UCO sobre las supuestas presiones de la directora de la Guardia Civil

Hablamos con un exagente de la UCO sobre las supuestas presiones de la directora de la Guardia Civil: "Quien investiga va a seguir adelante"

Daniel Diges

El aprendizaje de Daniel Diges como padre de un niño con trastorno del espectro autista: "Me costó mucho conectar con él"

antena3.com

Paco Vázquez (PSOE): "Pedro Sánchez es un animal herido dispuesto a cualquier cosa"

Publicidad