Eva Arguiñano elabora una receta de tarta helada de avellana y praliné: "Suena bien, pero sabe mejor"

Si no vas a comer la tarta en el momento o si sobra después de comer, cúbrela con plástico de cocina y métela en el congelador.

Ingredientes, para 6-8 personas

½ l de helado de avellana

150 g de avellanas peladas

70 g de azúcar

1 limón

75 g de chocolate negro

50 ml de leche

Hojas de menta para decorar

Para la masa quebrada:

250 g de harina

200 g de mantequilla a punto de pomada

2 yemas de huevo

100 g de azúcar glas

Una pizca de sal

Ingredientes Tarta helada de avellana y praliné | antena3.com

Elaboración

Para la masa quebrada, coloca la mantequilla con el azúcar glas en un bol y mezcla bien. Incorpora las yemas de huevo y sigue mezclando. Agrega la harina y una pizca de sal. Mezcla con suaves movimientos envolventes hasta que se integre bien la harina. Envuelve la masa en plástico de cocina y deja que repose en el frigorífico durante 1 hora como mínimo.

Mezcla con suaves movimientos envolventes | antena3.com

Saca la masa del frigorífico y amásala un poco con las manos (para que sea más fácil de trabajar); si es necesario pártela en varios trozos. Coloca la masa entre dos hojas de papel de horno y extiéndela con un rodillo hasta obtener un grosor de 0,5 cm. aproximadamente. Coloca el disco de masa (con los dos papeles) en un molde para tarta de 25 cm de diámetro. Extiende encima un puñado de garbanzos secos, y hornea (con el horno precalentado) a 180 °C durante 20 minutos. Retira el papel de horno y los garbanzos y hornea durante 10 minutos más. Saca la pasta quebrada del horno, desmóldala y deja que se enfríe.

Coloca el disco de masa (con los dos papeles) en un molde para tarta de 25 cm de diámetro | antena3.com

Para el praliné, pon el azúcar en una sartén y agrega el zumo del limón y dos cucharadas de agua. Cocina a fuego suave hasta que el azúcar se funda. Incorpora las avellanas y cocínalas sin parar de remover durante 6-8 minutos, hasta que se caramelicen. Espárcelas sobre un papel de horno. Cuando se enfríen, pásalas al vaso de la picadora (reserva 10-12 para decorar). Tritura hasta conseguir un polvo fino.

Pon en un cazo la leche y el chocolate y cocínalo a fuego suave sin parar de remover hasta que se derrita el chocolate. Pásalo a un bol y añade el polvo de avellanas. Mezcla bien.

Pásalo a un bol y añade el polvo de avellanas | antena3.com

Para montar la tarta, reparte la mitad del praliné sobre la masa quebrada, de manera desigual (sin cubrir todo el fondo para que cada bocado sea distinto). Saca el helado del congelador y cubre todo el molde. Por último, esparce por encima el resto del chocolate de forma desigual (en pequeños montoncitos). Decora con las avellanas que habías reservado y con unas hojas de menta.

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