Receta casera de brazo gitano de chocolate y avellana, de Eva Arguiñano

Se recomienda usar 25 g de harina y azúcar por cada huevo, es decir por 3 huevos serían 75 g de harina y 75 g de mantequilla.

Si quieres puedes garrapiñar las avellanas en casa (u otros frutos secos). Para ello, utiliza la misma cantidad de azúcar que de frutos secos. Moja el azúcar con un chorrito de agua y cocina todo en un cazo hasta que el azúcar se haga una especie de caramelo y se pegue en las avellanas.

Ingredientes, para 6 personas

3 huevos

75 g de harina

75 g de azúcar

200 g de chocolate negro

80 g de mantequilla (punto pomada)

120 g de crocanti de avellana

250 ml de nata para montar (fría)

Hojas de menta

Ingredientes Brazo gitano de chocolate y avellana | antena3.com

Elaboración

Para la masa, pon en un bol los huevos con el azúcar y móntalos con la batidora de varillas. Añade la harina y, con la ayuda de una lengua, mezcla con suaves movimientos envolventes.

Mezcla con suaves movimientos envolventes | antena3.com

Forra una bandeja de horno con papel de hornear y extiende la masa (de 1 cm aproximadamente). Hornea (con el horno precalentado) a 180º C durante 8-10 minutos, con calor arriba y abajo.

Para el relleno, pon en un bol el chocolate y la mantequilla y fúndelos al baño maría. Por otro lado, pon la nata bien fría en un bol y móntala con la batidora de varillas.

Para el relleno, pon en un bol el chocolate y la mantequilla y fúndelos al baño maría | antena3.com

Mezcla la nata con el chocolate poco a poco y con suaves movimientos envolventes.

Mezcla la nata con el chocolate poco a poco | antena3.com

Saca el bizcocho del horno, desmolda, dale la vuelta y despega el papel con cuidado (mantén el papel en el mismo sitio para que luego sea más fácil enrollarlo). Reparte unos 250 g de la crema de chocolate sobre el bizcocho y esparce la mitad del crocanti de avellana a lo largo de la mitad del bizcocho. Enróllalo sobre sí mismo.

Pon la crema de chocolate sobrante en una manga pastelera y extiéndela a tu gusto por encima del brazo gitano. Esparce por encima el crocanti de avellanas que habías reservado. Corta los extremos del brazo para que quede más bonito. Y sírvelo decorado con unas hojas de menta.