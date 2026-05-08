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Mejores momentos | 8 de mayo

Jorge Fernández, a Marta: “Me gusta mucho el objetivo de tu dinero”

La mayoría de los concursantes de La ruleta de la suerte quieren el dinero para viajar, pero Marta lo usará con otro fin que nada tiene que ver.

Jorge Fernández, a Marta: “Me gusta mucho el objetivo de tu dinero”

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En este nuevo programa de La ruleta de la suerte, tres concursantes llegan para jugar y ganar todo el dinero que puedan e incluso con la posibilidad de llevarse el ansiado coche.

Casi todos quieren invertir el dinero que ganen en hacer algún viaje. Sin embargo, Marta puede que sea la excepción que confirma la regla.

La concursante del atril azul ha confesado que usará el dinero con otro fin totalmente distinto. Jorge Fernández se ha sorprendido al escucharlo y además ha añadido: “Me gusta mucho el objetivo de tu dinero”.

No te pierdas el vídeo y descubre de qué se trata y por qué le ha gustado tanto al presentador.

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