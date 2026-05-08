Begoña Villacís sorprende tras Mask Singer al proponer unir a dos rivales políticos en el escenario

Begoña Villacís dejó impactado al jurado tras descubrirse como Chihuahua en Mask Singer, donde reconoció que subirse a un escenario no le resulta sencillo pese a su seguridad en la calle.

Durante la entrevista, la expolítica bromeó sobre su paso por el programa y propuso juntar a Rufián y Abascal en un dúo, además de explicar que en casa evitó mentir mostrándose huidiza para guardar el secreto.