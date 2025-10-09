Despedidos por criticar a su jefa: "Instaló cámaras que captaban el audio sin decirnos nada"

Hablar mal de alguien en el trabajo puede salir muy caro y aún más si en la oficina hay cámaras. Esto es lo que le ocurrió a unos trabajadores de Sevilla, que han sido despedidos después de que su jefa les escuchara criticándoles por las cámaras.

Los trabajadores creían que eran cámaras de movimiento que, según la jefa, era para evitar robos. Sin embargo, la realidad resultó ser bien distinta. "Nunca nos comunicaron que eran cámaras de audio", advierte Antonio, uno de los trabajadores despedidos.

Según nos cuenta Antonio, los empleados tenían muchos problemas con los pagos desde hace meses. Muchos no cobraban desde hace mucho tiempo y estaban muy quemados.

"Si se ha sentido ofendida, más ofendido está el que no ha cobrado", señala Antonio, enfadado, "me han despedido por unas conversaciones privadas que han visto por unas cámaras ilegales".

Los empleados han denunciado la situación y exigen justicia. ¿Lograrán demostrar que la instalación de aquellas cámaras fue ilegal?