La historia se repite: hallan ahorcado al hijo de 17 años de Arturo Gatti, quien murió de la misma forma

Conmoción en el mundo del boxeo. Arturo Gatti Jr., hijo del campeón italocanadiense Arturo 'Thunder' Gatti, fue hallado muerto en un apartamento en México a los 17 años. El joven seguía los pasos de su padre en el ring, pero falleció antes de poder desarrollar su carrera.

La noticia fue confirmada por Chuck Zito, exguardaespaldas del boxeador y actor estadounidense, quien compartió un mensaje en su cuenta de Instagram: "Con gran pesar tengo que decir... Descansa en paz, ARTURO GATTI JR., de 17 años, que fue encontrado ahorcado en un apartamento en México ayer. De la misma manera en que encontraron a su padre muerto en un apartamento en Brasil hace 16 años", escribió junto a una serie de fotografías de ambos púgiles.

"Mis condolencias a la familia de Arturo Gatti Sr: su madre, hermanas, hermanos y su hija Sophia", añadió Zito en su publicación.

Trilogía de combates con Micky Ward

Arturo Gatti padre fue uno de los boxeadores más carismáticos de su generación y un ídolo en Canadá. Campeón mundial en tres organismos -la Federación Internacional de Boxeo (IBF), la Asociación Internacional (IBA) y el Consejo Mundial de Boxeo (WBC)-, destacó por su valentía y su estilo ofensivo, especialmente en el peso superligero y wélter.

Su nombre quedó grabado en la historia del boxeo por la mítica trilogía de combates ante Micky Ward, considerada una de las mejores de todos los tiempos, con dos victorias para Gatti y una para Ward.

Arrestaron a su mujer durante 18 días

En 2009, el excampeón fue hallado muerto en un condominio de Pernambuco (Brasil) mientras estaba de vacaciones con su esposa, Amanda Rodrigues, y su hijo. Rodrigues fue arrestada bajo sospecha de asesinato, pero fue liberada tras 18 días al concluir las autoridades que la muerte fue por voluntad propia.

La trágica muerte de su hijo, en circunstancias similares, reabre una herida en el boxeo y en la familia Gatti, símbolo de una saga marcada por el talento y la tragedia.

