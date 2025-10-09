Antena 3 LogoAntena3
MEJORES MOMENTOS | 9 DE OCTUBRE

Un Bote fallido: Andrés se queda con las ganas de resolver el panel

El concursante ha caído en el gajo del Bote sin conocer la respuesta correcta.

Arancha Mela
Andrés ha sabido jugar muy bien en La ruleta de la suerte hasta caer en el Bote. Y parecía ser todo un logro, pero, lamentablemente, el concursante se ha quedado en blanco y no sabía el panel.

Incluso, Andrés ha llegado a decir una consonante errónea, este despiste le ha hecho quedarse con las ganas de llevarse el magnífico Bote. Jorge Fernández ha demostrado quedarse con mucha pena.

¡Revive este momento tan triste en el vídeo de arriba!

Un Bote fallido: Andrés se queda con las ganas de resolver el panel

Un Bote fallido: Andrés se queda con las ganas de resolver el panel

