Hablamos con el padre del sobrino de Almeida, detenido por robo: "De una familia bien ha sido una oveja negra"

Tras la entrada en prisión del sobrino de José Luis Martínez-Almeida, hablamos con el padre del detenido. ¿Cómo ha vivido la familia el incidente?

Uno de los sobrinos de José Luis Martínez-Almeida, el alcalde de Madrid, ingresó el pasado lunes en la prisión de Soto del Real, acusado de un presunto robo con violencia en una gasolinera de Madrid.

A sus 23 años, el joven acumula antecedentes penales por robo, que han sido determinantes en su ingreso en prisión preventiva y sin fianza. Como él, otras seis personas fueron detenidas por el incidente en el local.

En Y ahora Sonsoles hemos hablado con el padre del detenido, que asegura que su hijo siempre fue "contra el sistema". "De una familia bien ha sido una oveja negra, pero cariñosísima y educadísima", advierte.

Ambos comieron aquel día juntos y el padre del detenido confiesa que le notó raro y que los amigos con los que iba no le gustaron. "Le despedí y le dije: "No hagas tonterías"", recuerda. Momentos más tarde, el detenido, junto a otras personas, atracaba la gasolinera a punta de cuchillo.

Según nuestro colaborador Carlos Quílez, no fue un robo organizado ni el detenido es parte de una organización criminal. "Se improvisó", afirma el periodista.

El sobrino del alcalde de Madrid se encuentra en el foco mediático, pese a que siempre ha preferido mantenerse alejado de los medios. Ahora, la familia de Martínez-Almeida se encuentra a la espera de novedades en el caso.

