Muere un joven de 23 años tras precipitarse desde un balcón durante un incendio en un hotel del Puerto de la Cruz (Tenerife)

Un joven de 23 años ha muerto tras precipitarse desde un balcón en un hotel del Puerto de la Cruz (Tenerife). El suceso se produjo sobre las 21:01 horas de este jueves. El 112 recibió una alerta en la que se informaba de un incendio declarado en un hotel localizado en la zona mencionada, por lo que el Cecoes activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

Una de las hipótesis que barajan fuentes policiales acerca del accidente del joven es que se precipitó cuando intentaba huir de un incendio que se originó en la habitación en la que se hospedaba.

A su llegada, los primeros intervinientes ordenaron una evacuación preventiva del establecimiento mientras los Bomberos trabajaban en la habitación afectada y procedían a la ventilación del inmueble una vez controladas las llamas.

Durante el operativo, los agentes informaron de que una persona se había precipitado desde una de las plantas del hotel. Los sanitarios del SUC solo pudieron confirmar el fallecimiento por la gravedad de las lesiones.

Hipótesis principal: huida del incendio

Fuentes policiales apuntan como hipótesis de trabajo que el joven pudo precipitarse al intentar escapar del fuego que se habría originado en la estancia donde se hospedaba. Por el momento, la causa última del incendio y la secuencia exacta de los hechos no están determinadas.

La Policía Nacional ha abierto diligencias y recaba datos para el atestado: toma de declaraciones a huéspedes y personal del hotel, inspección técnico-ocular en la habitación afectada y análisis de cámaras de seguridad y sistemas contra incendios del edificio.

