Nieves Álvarez nos cuenta cómo pasó de niña acomplejada a top model, esta tarde en Y ahora Sonsoles

La modelo que fue uno de los rostros más internacionales de las pasarelas de los 90 visita el plató de Y ahora Sonsoles para repasar su historia. ¿Cómo pasó de ser una niña llena de complejos a trabajar con su cuerpo?

Nieves Álvarez

Conocimos a Nieves Álvarez sobre una pasarela. Su carrera como modelo despegó en los años 90, pero un día fue una niña tímida y acomplejada con su cuerpo.

La modelo logró vencer a los complejos y la anorexia y pasó a convertirse en una de las modelos más internacionales de nuestro país. Además, combina su profesión con su faceta como presentadora de televisión.

Esta tarde, Nieves Álvarez nos cuenta cómo es más allá de las pasarelas. ¡No te lo pierdas, esta tarde a partir de las 17:00h en Antena 3!

Nieves Álvarez
