Ana Mena deslumbra en El Hormiguero con su potente directo de Lárgate

Ana Mena sorprendió al público con una versión intensa y cargada de emoción de su nuevo single. Su actuación en directo dejó ver una evolución artística y una gran conexión con la letra.

En la entrevista previa, explicó que con Lárgate quería transmitir una ruptura con fuerza y honestidad. La canción marca un giro en su estilo y refleja una etapa más personal en su carrera.