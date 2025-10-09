Publicidad
El Hormiguero
Ana Mena deslumbra en El Hormiguero con su potente directo de Lárgate
La cantante malagueña ha impactado a todos con una interpretación en directo de su nuevo tema Lárgate, mostrando una faceta más emocional y madura.
Ana Mena sorprendió al público con una versión intensa y cargada de emoción de su nuevo single. Su actuación en directo dejó ver una evolución artística y una gran conexión con la letra.
En la entrevista previa, explicó que con Lárgate quería transmitir una ruptura con fuerza y honestidad. La canción marca un giro en su estilo y refleja una etapa más personal en su carrera.