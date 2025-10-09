Antena 3 LogoAntena3
¡Magnética! Ana Mena sorprende interpretando en directo su nuevo tema 'Lárgate'

El Hormiguero

Ana Mena deslumbra en El Hormiguero con su potente directo de Lárgate

La cantante malagueña ha impactado a todos con una interpretación en directo de su nuevo tema Lárgate, mostrando una faceta más emocional y madura.

Patri Bea
Ana Mena sorprendió al público con una versión intensa y cargada de emoción de su nuevo single. Su actuación en directo dejó ver una evolución artística y una gran conexión con la letra.

En la entrevista previa, explicó que con Lárgate quería transmitir una ruptura con fuerza y honestidad. La canción marca un giro en su estilo y refleja una etapa más personal en su carrera.

