Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mañana a las 22:00 horas

Avance exclusivo de La Voz: este trío gaditano dejará sin palabras a los coaches con su actuación

Desde Cádiz llega el grupo Al liquindoi, un trío con mucho arte que promete llenar de emoción y sentimiento el plató de La Voz con su versión de 'Pájaros de barro'. ¡Descubre cómo arranca su actuación!

Pablo López, coach de La Voz

Publicidad

Celia Gil
Publicado:

La próxima gala de La Voz traerá una actuación que promete ser una de las más comentadas de la noche. Desde Cádiz, llega el trío Al liquindoi, formado por José Antonio, Joel y Antonio Jesús, tres artistas unidos por la pasión por la música y el deseo de demostrar que en el programa también hay hueco para los grupos.

Con una propuesta fresca y diferente, el grupo se subirá al escenario para interpretar 'Pájaros de barro' de Manolo García, en una versión que llenará el plató de armonía, sentimiento y esencia andaluza. Los coaches, atentos desde el primer segundo, no tardarán en percibir la conexión entre las tres voces: “Son muchas voces”, se escuchará decir a Malú durante la actuación.

Además, Pablo López destacará el alma y la autenticidad del grupo con una frase que resonará en el plató: “Suena a Cádiz, puro, puro”. Un comentario que refleja la energía y la emoción que Al Liquindoi transmitirá en cada nota.

El arte gaditano, la emoción y el talento se darán cita en una actuación que promete no dejar indiferente a nadie. ¿Se girará alguno de los coahes a pesar de lo que significa tener a un grupo en el equipo?

¡Así arranca esta actuación!

Diana Navarro y Mar

Diana Navarro sorprende a esta talent antes de su audición: “¡Qué alegría!”

Antena 3» Programas» La Voz

Publicidad

Programas

Pablo López, coach de La Voz

Avance exclusivo de La Voz: este trío gaditano dejará sin palabras a los coaches con su actuación

Un salto mortal y otro en bomba: todas las caídas del sexto programa de Juego de pelotas

Un salto mortal y otro en bomba: todas las caídas del sexto programa de Juego de pelotas

Presidenta Amama

La presidenta de Amama, sobre el plan anunciado por Juanma Moreno: "Todas las que vinieron han desarrollado cáncer, por ellas ya no podemos hacer nada"

Eduardo Noriega
En plató

Eduardo Noriega aclara el debate: ¿era él quien posaba desnudo en el famoso anuncio o un doble?

Paco Marhuenda, sobre Gaza
Paz en GAZA

Paco Marhuenda, sobre el rechazo de Yolanda Díaz al plan de paz firmado entre Israel y Hamás: "Haciendo el ridículo, le debe gustar"

Ana Mena
¡Se atreve a todo!

¿Heavy o mujer? El reto de Trancas y Barrancas que hace reír a Ana Mena en El Hormiguero

Ana Mena vivió uno de los momentos más divertidos de la noche al enfrentarse al loco reto de las hormigas.

Esta noche, José Sacristán presenta su nueva obra teatral en El Hormiguero
A las 21:50h

Esta noche, José Sacristán presenta su nueva obra teatral en El Hormiguero

El multidisciplinar artista presentará nueva obra y repasará su larga carrera junto a Pablo Motos.

El insólito final de los bomberos de Mata-fuegos... ¡con Juanra Bonet a punto de recibir el pelotazo!

El insólito final de los bomberos de Mata-fuegos… ¡con Juanra Bonet a punto de recibir el pelotazo!

La victoria de los bomberos de Mata-fuegos depende… ¡de una batalla!: “Un saludo a Cervantes”

La victoria de los bomberos de Mata-fuegos depende… ¡de una batalla!: “Un saludo a Cervantes”

¡Haciendo un mortal! Un bombero protagoniza la caída más espectacular vista en Juego de pelotas

¡Haciendo un mortal! Un bombero protagoniza la caída más espectacular vista en Juego de pelotas

Publicidad