Avance exclusivo de La Voz: este trío gaditano dejará sin palabras a los coaches con su actuación

La próxima gala de La Voz traerá una actuación que promete ser una de las más comentadas de la noche. Desde Cádiz, llega el trío Al liquindoi, formado por José Antonio, Joel y Antonio Jesús, tres artistas unidos por la pasión por la música y el deseo de demostrar que en el programa también hay hueco para los grupos.

Con una propuesta fresca y diferente, el grupo se subirá al escenario para interpretar 'Pájaros de barro' de Manolo García, en una versión que llenará el plató de armonía, sentimiento y esencia andaluza. Los coaches, atentos desde el primer segundo, no tardarán en percibir la conexión entre las tres voces: “Son muchas voces”, se escuchará decir a Malú durante la actuación.

Además, Pablo López destacará el alma y la autenticidad del grupo con una frase que resonará en el plató: “Suena a Cádiz, puro, puro”. Un comentario que refleja la energía y la emoción que Al Liquindoi transmitirá en cada nota.

El arte gaditano, la emoción y el talento se darán cita en una actuación que promete no dejar indiferente a nadie. ¿Se girará alguno de los coahes a pesar de lo que significa tener a un grupo en el equipo?

¡Así arranca esta actuación!