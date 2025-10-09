Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

MEJORES MOMENTOS | 9 DE OCTUBRE

“Estaba sentado en un bar”: La historia que demuestra que Jorge Fernández y Sergio ya se conocían

El concursante del atril amarillo y el presentador se habían conocido en Bilbao y no han podido evitar contar su anécdota.

“Estaba sentado en un bar”: La historia que demuestra que Jorge Fernández y Sergio ya se conocían

Publicidad

Arancha Mela
Publicado:

Sergio, el concursante del atril amarillo, ha contado en su presentación una anécdota con Jorge Fernández. El presentador ha invitado a Sergio a que contase su historia.

En ese momento ninguno de los concursantes ni el público se esperaba eso. El concursante del atril amarillo ha comentado sobre Jorge: “Estaba sentado en un bar”. A lo que Joaquín Padilla no ha podido evitar responder.

Esta historia tan inesperada sobre Jorge Fernández y Sergio merece realmente ser escuchada. ¡Pincha en el vídeo de arriba y descubre la anécdota completa!

Antena 3» Programas» La ruleta de la suerte» Mejores momentos

Publicidad

Programas

Habitaciones a 90.000€

Comprar una habitación por 90.000 euros: el último síntoma del delirio inmobiliario

Matrimonio discrepa sobre el aborto

José Miguel y Paloma, un matrimonio con posiciones opuestas: él practica abortos y ella, antiabortista

Un Bote fallido: Andrés se queda con las ganas de resolver el panel

Un Bote fallido: Andrés se queda con las ganas de resolver el panel

Nieves Álvarez
A partir de las 17:00

Nieves Álvarez nos cuenta cómo pasó de niña acomplejada a top model, esta tarde en Y ahora Sonsoles

La boda de Susanna Griso.
Enlace

Todos los detalles de la boda de Susanna Griso: un enlace en la Costa Brava con estilo "muy informal"

¡Qué bonito! Sergio dedica a su mujer el panel del amor
MEJORES MOMENTOS | 9 DE OCTUBRE

¡Qué bonito! Sergio dedica a su mujer el panel del amor

El concursante ha decidido resolver el panel al acordarse de la mujer de su vida.

“Estaba sentado en un bar”: La historia que demuestra que Jorge Fernández y Sergio ya se conocían
MEJORES MOMENTOS | 9 DE OCTUBRE

“Estaba sentado en un bar”: La historia que demuestra que Jorge Fernández y Sergio ya se conocían

El concursante del atril amarillo y el presentador se habían conocido en Bilbao y no han podido evitar contar su anécdota.

Gemma

Gemma revela por qué ocultó que tenía hijos al buscar piso: "Decidí callármelo"

Zaida Cantera, exdiputada del PSOE desvela si ha recibido pagos en metálico

¿Recibió Zaida Cantera pagos en metálico del PSOE? "Me pagaban así en la devolución"

Torrijas borrachas con helado, de Karlos Arguiñano: "Una receta clásica, fácil y deliciosa"

Torrijas borrachas con helado, de Karlos Arguiñano: "Una receta clásica, fácil y deliciosa"

Publicidad