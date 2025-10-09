Antena 3 LogoAntena3
Joseba Arguiñano sorprende con esta receta de pan de calabaza: el ingrediente estrella del otoño

ARGUIÑANO

Joseba Arguiñano te enseña a hacer el pan que estará de moda este otoño

El chef ha elaborado en su programa un pan de calabaza con un resultado tierno y sabroso, ideal para utilizar productos de temporada.

Joseba Arguiñano ha compartido una receta sencilla y nutritiva con calabaza como ingrediente estrella. El pan, además de vistoso, destaca por su textura esponjosa y sabor suave.

La preparación incluye pasos básicos de amasado y fermentación, perfectos para quienes se inician en el mundo del pan casero. El toque final lo da el horneado, que aporta un color dorado irresistible en Cocina abierta de Karlos Arguiñano.

