Joseba Arguiñano te enseña a hacer el pan que estará de moda este otoño

Joseba Arguiñano ha compartido una receta sencilla y nutritiva con calabaza como ingrediente estrella. El pan, además de vistoso, destaca por su textura esponjosa y sabor suave.

La preparación incluye pasos básicos de amasado y fermentación, perfectos para quienes se inician en el mundo del pan casero. El toque final lo da el horneado, que aporta un color dorado irresistible en Cocina abierta de Karlos Arguiñano.