Atresmedia presenta en Cannes sus principales novedades de ficción y se consolida como la factoría española de mayor éxito internacional

Atresmedia vuelve a aterrizar en el mayor escaparate audiovisual del mundo, el MIPCOM 2025, celebrado en Cannes. El grupo acude a esta cita imprescindible de la industria televisiva global para presentar sus grandes apuestas de ficción y consolidar, una vez más, su posición como gran factoría española de éxito global y auténtico referente del audiovisual en español.

Durante años, Atresmedia ha construido una estrategia sólida y ambiciosa que lo ha convertido en sinónimo de calidad, innovación y talento. Sus producciones no solo han conquistado al público y a la crítica en España, sino que también han traspasado fronteras, situando al grupo en el epicentro del mapa internacional de la ficción.

El Grupo vuelve a apostar por la ficción entre los géneros clave de su expansión global; una estrategia que hasta ahora ha resultado ser todo un éxito. La ficción nacida en Atresmedia ha conseguido en las últimas décadas consolidarse en mercados internacionales y triunfar en países de todo el mundo, convirtiéndose muchas de esas producciones en auténticos fenómenos globales.

Atresmedia Sales, distribuidor clave en el mercado global, refuerza su papel como actor fundamental en el panorama internacional de contenidos. En esta nueva edición del MIPCOM, contará con su propio stand (espacio Riviera R7.J1) desde el que presentará sus grandes títulos, reafirmando su capacidad para llevar la mejor ficción española a audiencias de todo el mundo.

Nuevo cártel oficial de Sueños de libertad | Antena 3

Las apuestas de Atresmedia Sales en el MIPCOM 2025

Entre los títulos más destacados que Atresmedia presenta en esta nueva edición del MIPCOM se encuentra la serie de Antena 3, Sueños de libertad; ficción más vista de la televisión en España y líder indiscutible cada tarde y ¿A qué estás esperando?, que ya ha renovado por una segunda temporada tras su estreno en exclusiva en atresplayer. También tendrá una importante presencia Las Hijas de la Criada, la esperada adaptación del fenómeno literario de Sonsoles Ónega, ganador del Premio Planeta 2023, que se estrena el 30 de noviembre en atresplayer antes de su llegada a Antena 3.

Paralelamente, en el MIPCOM 2025 también tendrán un papel clave tres ficciones originales de atresplayer. Por un lado, La Ruta Vol. 2. Ibiza, la segunda temporada de la aclamada serie original de atresplayer, que se convirtió en una de las ficciones revelación de los últimos años y que llega a la plataforma el próximo 26 de octubre; Mariliendre, la primera serie original musical de atresplayer, y 33 días, la primera serie creada por el prestigioso periodista de investigación Carles Porta que aterrizará en atresplayer en 2026.

La Ruta Vol.2: Ibiza | atresplayer

Atresmedia, motor de la industria audiovisual española

Atresmedia se ha consolidado como líder absoluto en la producción de ficción en España. Es el grupo que más series ha producido y estrenado en los últimos años, reafirmando su compromiso con el sector y su papel como gran impulsor de la industria nacional.

Un éxito que se refleja dentro de sus principales ventanas: con Antena 3, cadena líder de la televisión, que reina también en el terreno de la ficción con las series más vistas. Y con atresplayer, la plataforma española líder y de referencia, que cuenta con la ficción como su apuesta central de catálogo de contenido.

Pero el éxito de Atresmedia va mucho más allá de nuestras fronteras. Las series nacidas en su factoría se han convertido en auténticos fenómenos internacionales, consolidando al grupo como una marca de confianza y calidad dentro del mercado global. El último en sumarse a una larga lista de éxitos ha sido Ángela, que arrasa en más de 40 países. La serie, además, está nominada a Mejor Formato de ficción en los C21 International Format Awards 2025 cuya gala se celebrará en Cannes, alrededor de Mipcom 2025, este mismo domingo.

El triunfo de Atresmedia es fruto de una estrategia cuidadosamente planificada, basada en la visión de que el éxito de una serie trasciende las fronteras y las ventanas tradicionales. Gracias a Atresmedia Sales, sus producciones despiertan el interés de los principales agentes internacionales y han logrado posicionar a la ficción española en lo más alto.

Títulos como La Casa de Papel (ganadora de un Premio Emmy Internacional), Ángela, Veneno, Vis a vis, Velvet, Gran Hotel, Alba, Entre tierras, La cocinera de Castamar o A Muerte son solo algunos ejemplos de ese rotundo éxito global que ha convertido a Atresmedia en embajadora de la mejor ficción en español en todo el mundo.